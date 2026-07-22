We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. To learn more, click here. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Cookie Policy.

Features Partner Sites Information LinkXpress hp
Sign In
Register Free
Advertise with Us
Latest Issue
Latest Issue

Natus Medical

Provides computerized neurodiagnostic systems for audiology, neurology, polysomnography and software systems for mana... read more Featured Products:

Auditory Evoked Potential Device

EMG Software

LED Phototherapy System

Radiometer

LED Phototherapy System
More products

Download Mobile App




Events

more events
24 Jul 2026 - 26 Jul 2026
47th Medicall Expo
28 Jul 2026 - 31 Jul 2026
Meditech International Health Trade Fair
05 Aug 2026 - 07 Aug 2026
Indo Health Care 2026

AI Tool Automates EEG Analysis and Flags Clinically Relevant Abnormalities

By HospiMedica International staff writers
Posted on 22 Jul 2026

Electroencephalography (EEG) interpretation is labor-intensive and places sustained pressure on clinical resources, particularly as case volumes and complexity rise. More...

Hospitals need tools that reduce manual review time without sacrificing diagnostic rigor or consistency. Automated assessments that flag clinically relevant abnormalities and indicate whether an EEG study is normal or abnormal can streamline workflows and support timely decision-making. A new system has launched to broaden access to artificial intelligence–supported EEG analysis by embedding it within established neurodiagnostic software.

Natus Medical Incorporated has added the autoSCORE analysis tool to the latest update of BRAIN QUICK Software, extending availability of AI-supported EEG interpretation across Europe and other international markets. The tool first debuted with the company’s NeuroWorks EEG Software in the United States in August 2024. In March, the analysis tool received the CE mark for European and other international markets, supporting broader clinical deployment in those regions.

The autoSCORE algorithm is designed to ease demands on staff by automating elements of EEG review using a deep-learning model trained on 30,000 expertly labeled EEG recordings. Beyond traditional spike and seizure detectors, it evaluates multiple clinically relevant abnormalities and delivers study-level assessments that indicate whether an EEG is normal or abnormal. The closed artificial intelligence model is intended to ensure consistency and security while supporting clinician confidence.

By bringing advanced automation into BRAIN QUICK Software, the update aims to allow clinicians to spend less time on manual analysis and more time on direct patient care. Early adopters reported that the tool’s output instills confidence and that recording reliability within the latest BRAIN QUICK release is a key element in high-volume, high-complexity settings such as presurgical evaluation. With both NeuroWorks and BRAIN QUICK now featuring autoSCORE, the company reports a strengthened foundation for continuing development of its neurodiagnostic portfolio.

“Our autoSCORE AI tool represents a meaningful step forward in digital neurodiagnostics, where precision, speed, and clinical confidence come together to benefit both healthcare professionals and the patients they serve,” said Cristiano Rizzo, Natus General Manager EMEA/APAC. “Our goal is to support neurologists with technology that augments their expertise, ensuring that every patient benefits from timely, data-driven insights without compromising clinical rigor. Bringing advanced automation to BRAIN QUICK enables clinicians to spend less time on manual analysis and more time delivering high-quality care; ultimately, enhancing the patient journey.”

“Artificial intelligence has the potential to transform EEG practice in the same way digital EEG transformed neurophysiology decades ago,” said Professor Oriano Mecarelli of the Department of Neurosciences at Sapienza University of Rome. “Tools like autoSCORE may help expand access to expertise, improve workflow efficiency, and support clinicians in increasingly complex environments.”


Visit expo >
Gold Member
Neonatal Heel Incision Device
Tenderfoot
Biochip Array Technology
Evidence MultiSTAT Drugs of Abuse Urine Multiplex Panel
Desk Aneroid Sphyg
Diagnostix 750D+
Medical Examination & Procedure Light
Vega 80
Read the full article by registering today, it's FREE! It's Free!
Register now for FREE to HospiMedica.com and get access to news and events that shape the world of Hospital Medicine.
  • Free digital version edition of HospiMedica International sent by email on regular basis
  • Free print version of HospiMedica International magazine (available only outside USA and Canada).
  • Free and unlimited access to back issues of HospiMedica International in digital format
  • Free HospiMedica International Newsletter sent every week containing the latest news
  • Free breaking news sent via email
  • Free access to Events Calendar
  • Free access to LinkXpress new product services
  • REGISTRATION IS FREE AND EASY!
Click here to Register








Latest AI News

Channels

Artificial Intelligence

view channel
AI Trends Report Guides Responsible, Effective Healthcare Deployment
Privacy-Preserving AI Protects Sensitive Information in ECG Data
New AI ECG Tool Detects Early Heart Disease
Image: Researchers have developed an AI agent and risk model for precision diabetes management in Asian patients (Image Credit: Adobe Stock)

AI Tool Predicts Chronic Kidney Disease Risk in Diabetes

Chronic kidney disease is a common and serious complication of type 2 diabetes and often progresses without obvious early symptoms, increasing morbidity and straining health systems. Many risk models were... Read more

Surgical Techniques

view channel
Implanted Nerve Stimulation May Improve Health Outcomes in Sleep Apnea
AI-Designed Microneedle Patch Accelerates Diabetic Wound Healing
Focused Ultrasound System Gains CE Mark for Liver Tumor Treatment
Image Credit: Adobe Stock

AI-Guided Arterial Mapping Improves Brain Tumor Drug Delivery

Malignant brain tumors often draw blood from multiple arteries, making targeted drug delivery difficult during endovascular treatment. Although intra-arterial therapy can limit systemic exposure, single-artery... Read more

Patient Care

view channel
Wearable Sleep Data Predict Adherence to Pulmonary Rehabilitation
Revolutionary Automatic IV-Line Flushing Device to Enhance Infusion Care
VR Training Tool Combats Contamination of Portable Medical Equipment
Image: The AI tool presents radiation treatment options through personalized scripts and illustrations before the first consultation, helping prepare patients for decision-making and reduce stress (image credit: Adobe Stock)

AI Avatar Doctor Improves Patient Understanding Before Radiotherapy

Radiation oncology consultations require patients to grasp complex concepts quickly, yet anxiety and information overload often undermine understanding and informed consent. Poor comprehension can also... Read more

Health IT

view channel
Weekly Remote Symptom Monitoring Improves Symptom Control in Advanced Cancer
Digital Heart Model Supports Targeted Ablation in Atrial Fibrillation
AI Framework Helps Clinicians Create Trustworthy Risk Prediction Tools
Image Credit: Adobe Stock

Smartwatch Monitoring Identifies Abnormal Vital Signs Before Routine Checks

Post-surgical inpatients often undergo frequent vital signs checks that interrupt rest and require substantial nursing time. Intermittent manual observations can also delay recognition of early physiological... Read more

Point of Care

view channel
Handheld Ultrasound Expands Point-of-Care Imaging Access in Brazil
AI Dermatology Platform Targets Early Detection of Non-Melanoma Skin Cancer
Handheld AI Device for Point-of-Care Skin Lesion Assessment Receives CE Mark
Image: ClearFit AI, a Brain Ultrasound Interface (BUI). (Photo courtesy of Longeviti Neuro Solutions)

New Brain Ultrasound Platform Enables Bedside Postoperative Imaging

Transporting postoperative patients for CT or MRI can create operational burdens, delays, and disruptions in care. Bedside visualization may help reduce transport demands, lower radiation exposure, and... Read more

Business

view channel
Danaher Completes Acquisition of Masimo to Expand Patient Monitoring Capabilitie...
Endologix Adds FDA-Cleared Peripheral Thrombectomy System
Artivion Adds FDA-Approved NEXUS System to Aortic Arch Portfolio
Image: The collaboration will begin with a focus on multiple sclerosis, integrating NeuroQuant MS quantitative MRI analysis directly into Viz.ai’s care coordination workflow (Photo courtesy of Cortechs.ai)

AI Care Platform Adds Quantitative MRI Analysis for Multiple Sclerosis

Neurodegenerative diseases such as multiple sclerosis require timely identification and coordinated, long-term management. As health systems seek consistent decision-making at scale, quantitative neuroimaging... Read more

HospiMedica

About Us
Advertising Info
Subscription
Client Login
Privacy Policy
Terms of Service
Cookie Policy
Journal Info
Contact Us

Channels

AI
Critical Care
Surgical Techniques
Patient Care
Health IT
Point of Care
Business
Events
Focus
Webinars

Features

Events Product Showcase LinkXpress Whitepapers archive Video Library

Partner Sites

HospiMedica ExpoMedImaging.netLabMedica.com Globetech.net

Archive:

COVID-19

2025
Medica 2024
Medica ARAB HEALTH 2023
Medica ARAB HEALTH 2022

 

MEDICA Arab Health 2021
Medica Arab Health COV 2020
ARAB HEALTH 2019
Medica
Copyright © 2000-2026 Globetech Media. All rights reserved.
MOBILE | FULL SITE