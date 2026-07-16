We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. To learn more, click here. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Cookie Policy.

Features Partner Sites Information LinkXpress hp
Sign In
Register Free
Advertise with Us
Latest Issue
Latest Issue

Download Mobile App




Weekly Remote Symptom Monitoring Improves Symptom Control in Advanced Cancer

By HospiMedica International staff writers
Posted on 16 Jul 2026

Patients receiving treatment for advanced cancer often struggle with uncontrolled symptoms and fragmented communication with clinicians. More...

These gaps can impair daily function, increase emergency department use, and widen existing disparities in outcomes. Underserved groups, including patients with limited formal education, face particular barriers to timely symptom management. To help address this challenge, a new study shows that simple weekly electronic symptom check-ins with the care team can improve quality of life during treatment.

Alliance Foundation Trials (AFT) evaluated a remote symptom monitoring program that prompts patients to complete a brief weekly survey from home. The tool supports reporting by smartphone or computer, as well as through an automated telephone system to reduce barriers related to internet access. Severe or worsening symptoms trigger an alert to a nurse for timely follow-up.

The Patient-Reported Outcomes To Enhance Cancer Treatment (PRO-TECT; AFT-39) trial enrolled 1,191 adults with advanced cancer across 52 community oncology clinics in the United States. Participants were assigned to usual care or to weekly remote check-ins in addition to usual care, with outcomes assessed after three months.

Patients using the weekly check-ins showed significant improvements in overall symptom control and daily physical function compared with those receiving usual care alone. Benefits were especially pronounced among groups that often face higher distress or greater barriers to care, including women, adults younger than 65 years, Black patients, and individuals with a high school education or less. Among Black participants, improvements in symptom control eliminated a baseline gap by month three, and many reported greater control over their care and better communication with their teams. Use of the tool also reduced or delayed emergency department visits.

The findings were published in JCO Oncology Practice. Institutions represented in the study include Memorial Sloan Kettering Cancer Center, the University of North Carolina School of Medicine, and the UNC Lineberger Comprehensive Cancer Center. Investigators noted that routine remote check-ins may help close communication gaps that contribute to inequities in cancer care.

“When novel technologies are developed, there is a risk that they might leave historically underserved groups behind, widening rather than reducing health disparities. Here, we see that the opposite seems to be happening. Rather than exacerbating disparities, implementation of remote symptom monitoring is bridging an important communication gap and improving health care access for underserved groups,” said Victoria Blinder, M.D., breast medical oncologist at Memorial Sloan Kettering Cancer Center and senior author of the study.

“Our results suggest that remote monitoring may provide underserved cancer patients with a new avenue to communicate concerns that might go underrecognized in routine practice. Broad implementation of these systems may represent an effective and highly practical strategy to advance health equity. Future studies should test technology with more general patient audiences,” said Ethan Basch, M.D., M.Sc., study chair of AFT-39 and the Richard M. Goldberg Distinguished Professor of Medicine at the University of North Carolina School of Medicine.

Related Links
Alliance Foundation Trials


Visit expo >
Gold Member
12-Channel ECG
CM1200B
Biochip Array Technology
Evidence MultiSTAT Drugs of Abuse Urine Multiplex Panel
Syringe Pump
SP50 Series
Patient Monitoring System
AlarmSense
Read the full article by registering today, it's FREE! It's Free!
Register now for FREE to HospiMedica.com and get access to news and events that shape the world of Hospital Medicine.
  • Free digital version edition of HospiMedica International sent by email on regular basis
  • Free print version of HospiMedica International magazine (available only outside USA and Canada).
  • Free and unlimited access to back issues of HospiMedica International in digital format
  • Free HospiMedica International Newsletter sent every week containing the latest news
  • Free breaking news sent via email
  • Free access to Events Calendar
  • Free access to LinkXpress new product services
  • REGISTRATION IS FREE AND EASY!
Click here to Register








Latest Health IT News

Channels

Artificial Intelligence

view channel
AI Trends Report Guides Responsible, Effective Healthcare Deployment
Privacy-Preserving AI Protects Sensitive Information in ECG Data
New AI ECG Tool Detects Early Heart Disease
Image: Researchers have developed an AI agent and risk model for precision diabetes management in Asian patients (Image Credit: Adobe Stock)

AI Tool Predicts Chronic Kidney Disease Risk in Diabetes

Chronic kidney disease is a common and serious complication of type 2 diabetes and often progresses without obvious early symptoms, increasing morbidity and straining health systems. Many risk models were... Read more

Critical Care

view channel
AI Analysis of EMS Calls Aids Pediatric Trauma Decision-Making
Home Exercise Program Advances Recovery After Aortic Dissection
Noninvasive Silk Sensor Could Transform Care for Premature Infants
Image: A lightweight wearable device developed by KAUST researchers combines microneedle sensing, integrated electronics, wireless communication and smartphone connectivity to continuously monitor drug concentrations beneath the skin in real time. (Credit: © 2026 King Abdullah University of Science and Technology)

Wearable Microneedle Patch Monitors Antibiotic Levels in Real Time

Therapeutic drug monitoring for agents with narrow therapeutic windows often relies on intermittent blood draws and laboratory analysis, providing only snapshots of exposure. Real-time, minimally invasive... Read more

Surgical Techniques

view channel
Focused Ultrasound System Gains CE Mark for Liver Tumor Treatment
New Near-Infrared Dye Enables Prolonged Ureter Visualization During Surgery
FDA Clears Robotic System for Precise TMS Coil Positioning
Image: Researchers developed an AI-guided, 4D-printed microneedle patch inspired by the carnivorous plant Drosera capensis. The shape-changing device bends at body temperature to help close wounds while delivering regenerative DNA and antibacterial zinc treatment. In preclinical wound-healing experiments, the technology accelerated wound healing and promoted tissue regeneration (Photo courtesy of Hanyang University)

AI-Designed Microneedle Patch Accelerates Diabetic Wound Healing

Chronic diabetic wounds are slow to heal and prone to infection, often leading to repeated procedures and prolonged care. Standard closure methods bring wound edges together but do not adapt to changing... Read more

Patient Care

view channel
Wearable Sleep Data Predict Adherence to Pulmonary Rehabilitation
Revolutionary Automatic IV-Line Flushing Device to Enhance Infusion Care
VR Training Tool Combats Contamination of Portable Medical Equipment
Image: The AI tool presents radiation treatment options through personalized scripts and illustrations before the first consultation, helping prepare patients for decision-making and reduce stress (image credit: Adobe Stock)

AI Avatar Doctor Improves Patient Understanding Before Radiotherapy

Radiation oncology consultations require patients to grasp complex concepts quickly, yet anxiety and information overload often undermine understanding and informed consent. Poor comprehension can also... Read more

Point of Care

view channel
Handheld Ultrasound Expands Point-of-Care Imaging Access in Brazil
AI Dermatology Platform Targets Early Detection of Non-Melanoma Skin Cancer
Handheld AI Device for Point-of-Care Skin Lesion Assessment Receives CE Mark
Image: ClearFit AI, a Brain Ultrasound Interface (BUI). (Photo courtesy of Longeviti Neuro Solutions)

New Brain Ultrasound Platform Enables Bedside Postoperative Imaging

Transporting postoperative patients for CT or MRI can create operational burdens, delays, and disruptions in care. Bedside visualization may help reduce transport demands, lower radiation exposure, and... Read more

Business

view channel
Danaher Completes Acquisition of Masimo to Expand Patient Monitoring Capabilitie...
Endologix Adds FDA-Cleared Peripheral Thrombectomy System
Artivion Adds FDA-Approved NEXUS System to Aortic Arch Portfolio
Image: The collaboration will begin with a focus on multiple sclerosis, integrating NeuroQuant MS quantitative MRI analysis directly into Viz.ai’s care coordination workflow (Photo courtesy of Cortechs.ai)

AI Care Platform Adds Quantitative MRI Analysis for Multiple Sclerosis

Neurodegenerative diseases such as multiple sclerosis require timely identification and coordinated, long-term management. As health systems seek consistent decision-making at scale, quantitative neuroimaging... Read more

HospiMedica

About Us
Advertising Info
Subscription
Client Login
Privacy Policy
Terms of Service
Cookie Policy
Journal Info
Contact Us

Channels

AI
Critical Care
Surgical Techniques
Patient Care
Health IT
Point of Care
Business
Events
Focus
Webinars

Features

Events Product Showcase LinkXpress Whitepapers archive Video Library

Partner Sites

HospiMedica ExpoMedImaging.netLabMedica.com Globetech.net

Archive:

COVID-19

2025
Medica 2024
Medica ARAB HEALTH 2023
Medica ARAB HEALTH 2022

 

MEDICA Arab Health 2021
Medica Arab Health COV 2020
ARAB HEALTH 2019
Medica
Copyright © 2000-2026 Globetech Media. All rights reserved.
MOBILE | FULL SITE