We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. To learn more, click here. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Cookie Policy.

Features Partner Sites Information LinkXpress hp
Sign In
Register Free
Advertise with Us
Latest Issue
Latest Issue

Download Mobile App




New Breast Imaging Viewer Unifies Modalities and Enhances Clinical Workflow

By HospiMedica International staff writers
Posted on 16 Apr 2026

Breast evaluation often requires correlating findings from mammography, digital breast tomosynthesis, MRI, ultrasound, and newer volumetric techniques. More...

Switching between separate viewers to track changes over time can hinder workflow and complicate patient management, particularly in women with dense breast tissue. A new system has launched that unifies multimodality breast imaging within a single interface and integrates quantitative, radiation-free volumetric data alongside standard modalities.

The QT Imaging-Olea Viewer, developed by QT Imaging in collaboration with Olea Medical, consolidates breast imaging from multiple sources into a single user interface. The platform is designed to help clinicians correlate findings across modalities and monitor patients longitudinally while reducing dependence on multiple software viewers. By streamlining interpretation and organization of imaging data, it aims to enhance clinical efficiency and support more informed patient management over time.

The viewer is optimized for QT Imaging’s Breast Acoustic CT system, which uses advanced ultrasound tomography to generate true three-dimensional volumetric breast images without ionizing radiation or painful compression. The technology is intended to provide quantitative, reproducible imaging data and is described as offering particular clinical value in dense breast tissue. Integration of these quantitative “QTscan” datasets with conventional modalities enables a more comprehensive multimodality review.

Built on Olea Medical’s visualization framework, the QT Imaging-Olea Viewer supports advanced three-dimensional rendering and quantitative assessment. The system also supports integration of artificial intelligence and machine learning (AI/ML) capabilities, including planned applications such as automated lesion segmentation and computer-aided detection (CAD). The viewer is available for demonstration at Olea Medical booth #433 during the SBI Breast Imaging Symposium, April 16–19, at the Seattle Convention Center. The product was developed under a collaboration announced in January 2026.

“Integrating quantitative, radiation-free QTscan data with mammography, digital breast tomosynthesis, MRI, and ultrasound in a single intuitive platform improves interpretive efficiency, strengthens diagnostic confidence, and supports a more comprehensive multimodality approach to breast evaluation,” said Dr. Bilal Malik, Chief Medical Officer of QT Imaging.

“Our collaboration with QT Imaging shows how advanced software and imaging innovation can seamlessly come together to benefit clinicians and patients alike,” said Faycal Djeridane, Founder and Chief Executive Officer of Olea Medical. “By integrating QT Imaging’s quantitative biomarkers into our advanced imaging platform, we’re enabling a data-rich, cohesive viewing experience that enhances diagnostic efficiency.”

Visit expo >
Gold Member
STI Test
Vivalytic Sexually Transmitted Infection (STI) Array
New
Gold Member
Handheld Blood Glucose Analyzer
STAT-Site
New
Glucose Meter
StatStrip®
New
Patient Monitoring System
AlarmSense
Read the full article by registering today, it's FREE! It's Free!
Register now for FREE to HospiMedica.com and get access to news and events that shape the world of Hospital Medicine.
  • Free digital version edition of HospiMedica International sent by email on regular basis
  • Free print version of HospiMedica International magazine (available only outside USA and Canada).
  • Free and unlimited access to back issues of HospiMedica International in digital format
  • Free HospiMedica International Newsletter sent every week containing the latest news
  • Free breaking news sent via email
  • Free access to Events Calendar
  • Free access to LinkXpress new product services
  • REGISTRATION IS FREE AND EASY!
Click here to Register








Latest Health IT News

Channels

Artificial Intelligence

view channel
Critical Care

view channel
Surgical Techniques

view channel
Patient Care

view channel
Health IT

view channel
Point of Care

view channel
Business

view channel
HospiMedica

About Us
Advertising Info
Subscription
Client Login
Privacy Policy
Terms of Service
Cookie Policy
Journal Info
Contact Us

Channels

AI
Critical Care
Surgical Techniques
Patient Care
Health IT
Point of Care
Business
Events
Focus
Webinars

Features

Events Product Showcase LinkXpress Whitepapers archive Video Library

Partner Sites

HospiMedica ExpoMedImaging.netLabMedica.com Globetech.net

Archive:

COVID-19

2025
Medica 2024
Medica ARAB HEALTH 2023
Medica ARAB HEALTH 2022

 

MEDICA Arab Health 2021
Medica Arab Health COV 2020
ARAB HEALTH 2019
Medica
Copyright © 2000-2026 Globetech Media. All rights reserved.
MOBILE | FULL SITE