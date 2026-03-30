We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. To learn more, click here. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Cookie Policy.

Features Partner Sites Information LinkXpress hp
Sign In
Register Free
Advertise with Us
Latest Issue
Latest Issue

Download Mobile App




Machine Learning Approach Enhances Liver Cancer Risk Stratification

By HospiMedica International staff writers
Posted on 30 Mar 2026

Hepatocellular carcinoma, the most common form of primary liver cancer, is often detected late despite targeted surveillance programs. More...

Current screening guidelines emphasize patients with known cirrhosis, which leaves many at-risk individuals unidentified. Earlier risk stratification could expand surveillance and enable timely diagnosis. A new study describes a machine learning model that estimates liver cancer risk using routine demographic, electronic health record, and blood test data.

Researchers at RWTH Aachen University and the Technical University of Dresden developed and validated a random forest–based risk model across large, population-level cohorts, with results published in Cancer Discovery ion March 26, 2026. The approach analyzes commonly captured clinical variables to assign individualized risk for hepatocellular carcinoma (HCC). The aim is to broaden identification beyond the narrow, high-risk populations targeted by current guidelines.

The modeling framework used separate random forest classifiers for five data types and tested stepwise combinations ranked by clinical availability: demographics, electronic health records, blood tests, genomics, and metabolomics. Random forests aggregate predictions from many decision trees, yielding robust and interpretable outputs. The best-performing configuration, termed Model C, combined demographics, electronic health records, and routine blood tests.

Investigators trained on 80% of the UK Biobank and validated on the remaining 20%. The UK Biobank included over 500,000 participants and 538 HCC cases, 69% of which occurred without prior diagnoses of cirrhosis, viral hepatitis, or other chronic liver diseases. External validation used the All of Us registry in the United States with more than 400,000 participants and 445 HCC cases.

Model C achieved an area under the receiver operating characteristic (AUROC) of 0.88. Adding genomics or metabolomics did not meaningfully improve performance. Compared with existing tools—FIB‑4, APRI, NFS, and aMAP—the model identified more true HCC cases while generating fewer false positives. A simplified version using as few as 15 routinely collected features still outperformed these scores.

Generalizability was supported by robust performance within the non‑white subgroup of the more diverse All of Us cohort. Study limitations include its retrospective design and a low fraction of participants with viral hepatitis in the training and validation sets. The authors note that further validation is needed in additional populations.

"Our study highlights the potential of a simple, easily utilized machine learning model to improve risk stratification for HCC using only routinely collected clinical data," said Carolin Schneider, M.D., assistant professor at RWTH Aachen University in Germany. "If validated in additional populations, our model would enable primary care physicians to efficiently identify at-risk patients and refer them to liver cancer screening. This could enable earlier detection and improved outcomes for patients with this aggressive disease."

Visit expo >
Gold Member
12-Channel ECG
CM1200B
Antipsychotic TDM Assays
Saladax Antipsychotic Assays
New
Medical Adhesive
MED 5570U
New
Wound Irrigation Solution
Prontosan®
Read the full article by registering today, it's FREE! It's Free!
Register now for FREE to HospiMedica.com and get access to news and events that shape the world of Hospital Medicine.
  • Free digital version edition of HospiMedica International sent by email on regular basis
  • Free print version of HospiMedica International magazine (available only outside USA and Canada).
  • Free and unlimited access to back issues of HospiMedica International in digital format
  • Free HospiMedica International Newsletter sent every week containing the latest news
  • Free breaking news sent via email
  • Free access to Events Calendar
  • Free access to LinkXpress new product services
  • REGISTRATION IS FREE AND EASY!
Click here to Register








Latest Critical Care News

Channels

Critical Care

view channel
Surgical Techniques

view channel
Patient Care

view channel
Health IT

view channel
Point of Care

view channel
Business

view channel
HospiMedica

About Us
Advertising Info
Subscription
Client Login
Privacy Policy
Terms of Service
Cookie Policy
Journal Info
Contact Us

Channels

AI
Critical Care
Surgical Techniques
Patient Care
Health IT
Point of Care
Business
Events
Focus
Webinars

Features

Events Product Showcase LinkXpress Whitepapers archive Video Library

Partner Sites

HospiMedica ExpoMedImaging.netLabMedica.com Globetech.net

Archive:

COVID-19

2025
Medica 2024
Medica ARAB HEALTH 2023
Medica ARAB HEALTH 2022

 

MEDICA Arab Health 2021
Medica Arab Health COV 2020
ARAB HEALTH 2019
Medica
Copyright © 2000-2026 Globetech Media. All rights reserved.
MOBILE | FULL SITE