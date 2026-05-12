We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. To learn more, click here. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Cookie Policy.

Features Partner Sites Information LinkXpress hp
Sign In
Register Free
Advertise with Us
Latest Issue
Latest Issue

Download Mobile App




New Nasal Spray Enables Prehospital Neuroprotection in Ischemic Stroke

By HospiMedica International staff writers
Posted on 12 May 2026

Ischemic stroke, caused by arterial occlusion in the brain, requires time‑critical intervention to limit neuronal loss. More...

Many patients arrive outside the narrow window for thrombolysis or thrombectomy, resulting in lasting disability and high health system costs. Prehospital neuroprotection that stabilizes salvageable tissue could improve outcomes and streamline stroke pathways. To help address this challenge, researchers have developed a nasal spray intended to deliver neuroprotective therapy to the brain before hospital arrival.

The NanoPowder nasal spray was developed by the Department of Pharmacology and Pharmacy at the LKS Faculty of Medicine, the University of Hong Kong (HKUMed), in collaboration with the InnoHK Advanced Biomedical Instrumentation Centre (ABIC). The team built the product on a Nano‑in‑Micron platform engineered to overcome the blood‑brain barrier (BBB). The approach enables direct brain delivery without injections or surgery. The aim is rapid administration in the community or during transport to the emergency department.

The spray consists of inhalable micron‑sized powder that encapsulates neuroprotective agents within nanoparticles. After inhalation, particles deposit in the nasal cavity and rapidly de‑agglomerate in mucus into nanoparticles. These nanoparticles travel along the nose‑to‑brain pathway, bypassing the BBB to deliver drug directly to brain tissue. The design is intended to increase delivery efficiency and speed of onset.

In preclinical animal studies, administration within 30 minutes of stroke onset reduced ischemic infarction by more than 80% and preserved neurological and motor functions. The study suggests potential mitigation of brain inflammation, prevention of cell apoptosis, and maintenance of BBB integrity. The developers emphasize that the spray is not a replacement for in‑hospital reperfusion but a prehospital support to lower the extent of brain damage. Safety and efficacy have been demonstrated in cell and animal experiments.

Next steps include advancing toxicology studies and clinical trials, with the goal of future community availability as an emergency first‑aid product. The platform may also be applied to deliver small molecules, biologics, and traditional Chinese medicine for neurological and infectious conditions. The project received the Special Grand Prize—Prize of the Chinese Delegation and the Gold Medal with Congratulations of the Jury at the 51st International Exhibition of Inventions Geneva, and it won HKUMedXelerate 2025.

Stroke remains the second leading cause of death and disability worldwide, with an annual burden exceeding US$890 billion. Eligibility constraints, treatment risks, and uneven access mean that more than 85% of patients do not receive timely reperfusion. Even after successful treatment, over half do not achieve optimal functional recovery. A prehospital option that fits the “golden therapeutic window” is therefore a priority for stroke systems of care.

"After a stroke, every second matters. Even an additional ten minutes of brain protection might determine whether a patient can walk or speak in the future. The key breakthrough of this technology lies in shifting stroke treatment from the 'in-hospital' setting to the 'prehospital' stage, enabling neuroprotection rather than merely clot dissolution or thrombectomy," said Dr. Shao Zitong, Postdoctoral Fellow at the ABIC.

Related Links
LKS Faculty of Medicine, HKUMed


Visit expo >
New
Gold Member
Neonatal Heel Incision Device
Tenderfoot
Gold Member
STI Test
Vivalytic Sexually Transmitted Infection (STI) Array
New
Glucose Meter
StatStrip®
New
Hypodermic Syringe
SurTract™ Safety Syringe
Read the full article by registering today, it's FREE! It's Free!
Register now for FREE to HospiMedica.com and get access to news and events that shape the world of Hospital Medicine.
  • Free digital version edition of HospiMedica International sent by email on regular basis
  • Free print version of HospiMedica International magazine (available only outside USA and Canada).
  • Free and unlimited access to back issues of HospiMedica International in digital format
  • Free HospiMedica International Newsletter sent every week containing the latest news
  • Free breaking news sent via email
  • Free access to Events Calendar
  • Free access to LinkXpress new product services
  • REGISTRATION IS FREE AND EASY!
Click here to Register








Latest Critical Care News

Channels

Artificial Intelligence

view channel
AI Model Uses Eye Imaging to Identify Risk of Major Systemic Diseases
AI Platform Interprets Real-Time Wearable Data for Parkinson’s Management
Algorithm Identifies Cardiac Arrest Hotspots to Guide AED Placement
Image: Representation of how FaceAge might be calculated from a photo of a patient. The patient in this photo is AI-generated (photo couresy of Mass General Brigham)

Facial Image Analysis Tracks Biological Aging, Predicts Cancer Outcomes

Biological aging is the progressive loss of physiological function that may diverge from chronological age. In cancer care, clinicians need simple tools that reflect dynamic changes in patient resilience... Read more

Surgical Techniques

view channel
Robotic Surgical System Enables Gastric Bypass in Space-Constrained Operating Ro...
Smart Soft Sensors Provide Real-Time Force Feedback in Minimally Invasive Surger...
Ultrasonic Fine-Needle Biopsy Tool Improves Salivary Gland Tumor Diagnosis
Image: MUSA-3 is designed to assist surgeons during open super‑microsurgical procedures by downscaling and stabilizing hand movements (Photo courtesy of Microsure)

Robotic Microsurgery System Gains CE Mark for Clinical Use in Europe

Microsure (Eindhoven, The Netherlands) announced on May 7, 2026 that its MUSA-3 system received CE mark approval, enabling clinical use in Europe. The milestone marks the company’s transition from product... Read more

Patient Care

view channel
Revolutionary Automatic IV-Line Flushing Device to Enhance Infusion Care
VR Training Tool Combats Contamination of Portable Medical Equipment
Portable Biosensor Platform to Reduce Hospital-Acquired Infections
Image: Wearable sleep data can help clinicians personalize pulmonary rehabilitation plans (photo credit 123RF)

Wearable Sleep Data Predict Adherence to Pulmonary Rehabilitation

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a long-term lung disorder that makes breathing difficult and often disturbs sleep, reducing energy for daily activities. Limited engagement in pulmonary... Read more

Health IT

view channel
AI System Detects and Quantifies Chronic Subdural Hematoma
Continuous Monitoring Platform Detects Infection Risk Across Care Transitions
Automated System Classifies and Tracks Cardiogenic Shock Across Hospital Setting...
Image: A new in-hospital screening method identifies previously unrecognized cognitive impairment and dementia among admitted patients (photo credit: Adobe Stock)

EHR-Integrated Screening Workflow Detects Cognitive Impairment at Admission

Cognitive impairment involves difficulties with thinking, learning, memory, and decision-making, and is more common in older adults. In U.S. hospitals, more than 40% of admitted older adults have dementia,... Read more

Point of Care

view channel
Portable MRI System Gains CE Mark for Point-of-Care Brain Imaging
AI-Enabled Platform Supports Clinical Decision-Making in Melanoma Detection
Image: The HemoSonics Quantra Hemostasis System provides comprehensive blood analysis, delivering rapid, real-time coagulation insights at the point of need. Quantra is the first and only cartridge-based, FDA-cleared viscoelastic testing (VET) platform for obstetrics. (Photo courtesy of HemoSonics)

Point-of-Care Viscoelastic Testing System Supports Obstetric Bleeding Management

HemoSonics (Durham, NC, USA) announced on May 5, 2026 that the company's Quantra Hemostasis System for Obstetric Procedures won Silver in the 2026 Edison Awards in the Women’s Health and Reproductive Innovations... Read more

Business

view channel
Johnson & Johnson Launches AI-Driven Cardiac Mapping System
Proximie Advances AI-Driven Intelligent Operating Rooms with NVIDIA Collaboratio...
GE HealthCare, DeepHealth Expand AI Breast Imaging Collaboration
Image: Under the agreement, robot-assisted technologies developed by EndoRobotics will be distributed worldwide as part of the Olympus EndoTherapy portfolio (Photo courtesy of EndoRobotics Co., Ltd)

Olympus Partnership Aims to Expand Access to Robot-Assisted Endoscopic Therapy

Olympus has signed an exclusive global distribution agreement with EndoRobotics Co., Ltd., under which robot-assisted technologies developed by EndoRobotics will be distributed worldwide as part of the... Read more

HospiMedica

About Us
Advertising Info
Subscription
Client Login
Privacy Policy
Terms of Service
Cookie Policy
Journal Info
Contact Us

Channels

AI
Critical Care
Surgical Techniques
Patient Care
Health IT
Point of Care
Business
Events
Focus
Webinars

Features

Events Product Showcase LinkXpress Whitepapers archive Video Library

Partner Sites

HospiMedica ExpoMedImaging.netLabMedica.com Globetech.net

Archive:

COVID-19

2025
Medica 2024
Medica ARAB HEALTH 2023
Medica ARAB HEALTH 2022

 

MEDICA Arab Health 2021
Medica Arab Health COV 2020
ARAB HEALTH 2019
Medica
Copyright © 2000-2026 Globetech Media. All rights reserved.
MOBILE | FULL SITE