We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. To learn more, click here. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Cookie Policy.

Features Partner Sites Information LinkXpress hp
Sign In
Register Free
Advertise with Us
Latest Issue
Latest Issue

Download Mobile App




New Practice Guidance Supports Prostatic Artery Embolization for BPH Symptoms

By HospiMedica International staff writers
Posted on 08 Jun 2026

Benign prostatic hyperplasia is a noncancerous enlargement of the prostate that can cause lower urinary tract symptoms and impair daily functioning. More...

These symptoms erode sleep, productivity, and sexual health while driving visits to emergency and inpatient services when urinary retention occurs. Clinicians need clear, evidence-based pathways that balance efficacy with invasiveness across diverse patient profiles. To help address this challenge, new clinical guidance details the use of prostatic artery embolization as a treatment option.

The Society of Interventional Radiology (SIR) has published practice guidance on prostatic artery embolization (PAE) in the Journal of Vascular and Interventional Radiology. The document updates SIR’s 2019 Multisociety Consensus Position Statement by incorporating new evidence supporting PAE as an effective alternative to transurethral resection of the prostate. It also reflects the American Urologic Association’s recognition of PAE as a viable treatment option for managing lower urinary tract symptoms (LUTS) related to benign prostatic hyperplasia (BPH).

PAE is a minimally invasive treatment for LUTS associated with BPH. The guidance provides health care professionals with evidence-based recommendations covering clinical evaluation, appropriate diagnostic and preprocedural imaging, and treatment selection tailored to each patient’s diagnosis.

BPH affects up to 60% of men older than 60 years and as many as 80% by age 80. The condition can obstruct the bladder and cause symptoms such as increased frequency, urgency, nocturia, a weak urinary stream, and incomplete emptying. These symptoms can impair quality of life and contribute to depression, disrupted sleep, reduced productivity, and sexual dysfunction.

The practice guidance appears in 2026 to coincide with the start of Men’s Health Month in June. It provides structured recommendations intended to standardize evaluation and imaging workflows and to support consistent treatment selection. The publication in a specialty journal aims to aid teams that counsel patients on minimally invasive options alongside conventional surgery.

“Prostatic artery embolization offers men a minimally invasive, effective treatment option for enlarged prostate that can significantly improve urinary symptoms while reducing the risks and recovery time associated with traditional surgery. This guidance outlines a team-based approach to care that will help ensure patients have access to this durable, minimally invasive treatment,” said Saher S. Sabri, MD, FSIR, President, Society of Interventional Radiology.

Related Links
Society of Interventional Radiology


Visit expo >
Gold Member
STI Test
Vivalytic Sexually Transmitted Infection (STI) Array
Gold Member
SARS‑CoV‑2/Flu A/Flu B/RSV Sample-To-Answer Test
SARS‑CoV‑2/Flu A/Flu B/RSV Cartridge (CE-IVD)
Rapid Sepsis Test
SeptiCyte RAPID
Tourniquet System
heidi– mein Tourniquet
Read the full article by registering today, it's FREE! It's Free!
Register now for FREE to HospiMedica.com and get access to news and events that shape the world of Hospital Medicine.
  • Free digital version edition of HospiMedica International sent by email on regular basis
  • Free print version of HospiMedica International magazine (available only outside USA and Canada).
  • Free and unlimited access to back issues of HospiMedica International in digital format
  • Free HospiMedica International Newsletter sent every week containing the latest news
  • Free breaking news sent via email
  • Free access to Events Calendar
  • Free access to LinkXpress new product services
  • REGISTRATION IS FREE AND EASY!
Click here to Register








Latest Critical Care News

Channels

Artificial Intelligence

view channel
AI Tool Predicts Unplanned Care and Symptom Burden in Cancer Survivors
Automated Phone Speech Test Identifies Alzheimer’s Pathology for Prescreening
FDA-Cleared AI System Detects Sepsis Earlier and Reduces Mortality
Image: Coredio’s CPSE is a a software-as-a-medical-device platform designed for use with consumer smartwatches and standard blood pressure cuffs in clinical and home settings under physician supervision (Photo courtesy of Coredio)

AI Platform Supports Noninvasive Remote Hemodynamic Monitoring in Heart Failure

Heart failure remains a leading cause of hospitalization in adults over 65, affecting more than 6.7 million people in the U.S. Clinicians often lose visibility into hemodynamic deterioration once patients... Read more

Surgical Techniques

view channel
3D Map of Heart Electrical Wiring Aims to Guide Congenital Heart Repair
Small Cryoprobe Outperforms Forceps in Lung Biopsy Trial
Natural Bypass Score May Guide Care in Chronic Coronary Blockages
Image: Reach Surgical receives CE Mark approval for SOUND REACH Swift, plug-and-play ultrasonic shears designed for open surgery, including breast and thyroid procedures (Photo courtesy of Genesis MedTech)

CE-Marked Ultrasonic Shears Streamline Breast and Thyroid Surgery

Thyroid and breast surgeries are often performed in confined anatomical spaces near critical structures, making precise dissection and controlled thermal management essential. As the global disease burden... Read more

Patient Care

view channel
Wearable Sleep Data Predict Adherence to Pulmonary Rehabilitation
Revolutionary Automatic IV-Line Flushing Device to Enhance Infusion Care
VR Training Tool Combats Contamination of Portable Medical Equipment
Image: The AI tool presents radiation treatment options through personalized scripts and illustrations before the first consultation, helping prepare patients for decision-making and reduce stress (image credit: Adobe Stock)

AI Avatar Doctor Improves Patient Understanding Before Radiotherapy

Radiation oncology consultations require patients to grasp complex concepts quickly, yet anxiety and information overload often undermine understanding and informed consent. Poor comprehension can also... Read more

Health IT

view channel
EHR-Integrated Screening Workflow Detects Cognitive Impairment at Admission
AI System Detects and Quantifies Chronic Subdural Hematoma
Continuous Monitoring Platform Detects Infection Risk Across Care Transitions
Image: IntelliCare aims to simplify organizational oversight for governance and provide clinicians with tools intended to reduce workload and burnout (image credit: Shutterstock)

AI-Native EHR Achieves EU Medical Device Certification

InterSystems (Boston, MA, USA) announced that its IntelliCare electronic health record (EHR) solutions have been certified as Class IIa medical devices under the European Union Medical Device Regulation... Read more

Point of Care

view channel
Point-of-Care Viscoelastic Testing System Supports Obstetric Bleeding Management
Portable MRI System Gains CE Mark for Point-of-Care Brain Imaging
AI-Enabled Platform Supports Clinical Decision-Making in Melanoma Detection
Image: Hyperfine’s Swoop platform is a portable, ultra-low-field MRI system that is FDA-cleard for brain imaging in patients of all ages (photo courtesy of Hyperfine)

Portable MRI System Accelerates Emergency Brain Imaging and Triage

Emergency departments frequently face delays accessing conventional magnetic resonance imaging (MRI) for patients with suspected neurological emergencies. Such waits can slow triage, prolong boarding,... Read more

Business

view channel
Artivion Adds FDA-Approved NEXUS System to Aortic Arch Portfolio
Olympus Partnership Aims to Expand Access to Robot-Assisted Endoscopic Therapy
Johnson & Johnson Launches AI-Driven Cardiac Mapping System
Image: Bacharach MJ, Bacharach T. Successful Removal of 20 cm SFA Thrombus With the Pounce Thrombectomy System. Endovascular Today. 2022;21(12 Suppl):S12-13

Endologix Adds FDA-Cleared Peripheral Thrombectomy System

Endologix (Santa Rosa, CA, USA) has acquired the Pounce Thrombectomy System from Surmodics, with the transaction closing on May 18, 2026. The FDA-cleared system is indicated for the non-surgical removal... Read more

HospiMedica

About Us
Advertising Info
Subscription
Client Login
Privacy Policy
Terms of Service
Cookie Policy
Journal Info
Contact Us

Channels

AI
Critical Care
Surgical Techniques
Patient Care
Health IT
Point of Care
Business
Events
Focus
Webinars

Features

Events Product Showcase LinkXpress Whitepapers archive Video Library

Partner Sites

HospiMedica ExpoMedImaging.netLabMedica.com Globetech.net

Archive:

COVID-19

2025
Medica 2024
Medica ARAB HEALTH 2023
Medica ARAB HEALTH 2022

 

MEDICA Arab Health 2021
Medica Arab Health COV 2020
ARAB HEALTH 2019
Medica
Copyright © 2000-2026 Globetech Media. All rights reserved.
MOBILE | FULL SITE