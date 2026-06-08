We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. To learn more, click here. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Cookie Policy.

Features Partner Sites Information LinkXpress hp
Sign In
Register Free
Advertise with Us
Latest Issue
Latest Issue

Download Mobile App




Smartphone Heart Rhythm App Reduces Unnecessary Cardioversion Procedures

By HospiMedica International staff writers
Posted on 08 Jun 2026

Atrial fibrillation, an irregular and often rapid heart rhythm, is the most common arrhythmia in adults. More...

Elective electrical cardioversion is frequently canceled on the day of treatment when patients revert to normal rhythm unnoticed. These late changes leave allocated staff and facility resources unused and disrupt patient care. To help address this challenge, researchers have now introduced a smartphone-based home rhythm monitoring strategy to identify spontaneous conversion before admission.

The approach uses CORAI, a photoplethysmography application that analyzes fingertip pulse waves captured by a smartphone camera to assess cardiac rhythm. Developed at Karolinska Institutet, it was evaluated with Danderyd Hospital in Stockholm, Sweden. The system guides patients to perform brief recordings at home in the days leading up to planned cardioversion, enabling early identification of normal rhythm.

In a randomized clinical trial conducted from 2022 to 2025 at Danderyd Hospital, 206 patients scheduled for cardioversion were assigned to CORAI monitoring or standard care. Participants in the intervention group recorded heart rhythm twice daily for one to two weeks before the procedure. If a recording indicated normal rhythm, clinicians contacted the patient, confirmed the finding by electrocardiogram, and canceled cardioversion in advance.

The monitored group had 4.8% same-day cancellations compared with 23.2% in controls. For cancellations specifically due to spontaneous return to normal rhythm, rates were 1.0% with monitoring and 18.2% without, corresponding to a 94.7% relative risk reduction. In the control group, many patients had recordings showing normal rhythm before cardioversion, yet only three contacted their health care provider, underscoring the value of objective home data. Among participants, 99% owned a smartphone despite a median age of 70 years. Findings were published in JAMA Cardiology on June 3, 2026.

“We are pleased to see that the method could help avoid unnecessary health care visits, and that so many patients were able to record their heart rhythm independently from home using a smartphone,” said Jonatan Fernstad, a physician, engineer and researcher in cardiology at Karolinska Institutet who has developed the technology.

“Among the patients who participated in the study, 99% owned a smartphone even though the median age was 70 years. This means that smartphone-based heart rhythm diagnostics has the potential to improve access to heart rhythm assessment more generally,” said Johan Engdahl, professor of cardiology at Karolinska Institutet and senior consultant at the Department of Cardiology, Danderyd Hospital.

Related Links
Karolinska Institutet


Visit expo >
Gold Member
Neonatal Heel Incision Device
Tenderfoot
Gold Member
STI Test
Vivalytic Sexually Transmitted Infection (STI) Array
Vessel Sealing Instrument
ERGOseal
Desk Aneroid Sphyg
Diagnostix 750D+
Read the full article by registering today, it's FREE! It's Free!
Register now for FREE to HospiMedica.com and get access to news and events that shape the world of Hospital Medicine.
  • Free digital version edition of HospiMedica International sent by email on regular basis
  • Free print version of HospiMedica International magazine (available only outside USA and Canada).
  • Free and unlimited access to back issues of HospiMedica International in digital format
  • Free HospiMedica International Newsletter sent every week containing the latest news
  • Free breaking news sent via email
  • Free access to Events Calendar
  • Free access to LinkXpress new product services
  • REGISTRATION IS FREE AND EASY!
Click here to Register








Latest Critical Care News

Channels

Artificial Intelligence

view channel
AI Tool Predicts Unplanned Care and Symptom Burden in Cancer Survivors
Automated Phone Speech Test Identifies Alzheimer’s Pathology for Prescreening
FDA-Cleared AI System Detects Sepsis Earlier and Reduces Mortality
Image: Coredio’s CPSE is a a software-as-a-medical-device platform designed for use with consumer smartwatches and standard blood pressure cuffs in clinical and home settings under physician supervision (Photo courtesy of Coredio)

AI Platform Supports Noninvasive Remote Hemodynamic Monitoring in Heart Failure

Heart failure remains a leading cause of hospitalization in adults over 65, affecting more than 6.7 million people in the U.S. Clinicians often lose visibility into hemodynamic deterioration once patients... Read more

Surgical Techniques

view channel
3D Map of Heart Electrical Wiring Aims to Guide Congenital Heart Repair
Small Cryoprobe Outperforms Forceps in Lung Biopsy Trial
Natural Bypass Score May Guide Care in Chronic Coronary Blockages
Image: Reach Surgical receives CE Mark approval for SOUND REACH Swift, plug-and-play ultrasonic shears designed for open surgery, including breast and thyroid procedures (Photo courtesy of Genesis MedTech)

CE-Marked Ultrasonic Shears Streamline Breast and Thyroid Surgery

Thyroid and breast surgeries are often performed in confined anatomical spaces near critical structures, making precise dissection and controlled thermal management essential. As the global disease burden... Read more

Patient Care

view channel
Wearable Sleep Data Predict Adherence to Pulmonary Rehabilitation
Revolutionary Automatic IV-Line Flushing Device to Enhance Infusion Care
VR Training Tool Combats Contamination of Portable Medical Equipment
Image: The AI tool presents radiation treatment options through personalized scripts and illustrations before the first consultation, helping prepare patients for decision-making and reduce stress (image credit: Adobe Stock)

AI Avatar Doctor Improves Patient Understanding Before Radiotherapy

Radiation oncology consultations require patients to grasp complex concepts quickly, yet anxiety and information overload often undermine understanding and informed consent. Poor comprehension can also... Read more

Health IT

view channel
EHR-Integrated Screening Workflow Detects Cognitive Impairment at Admission
AI System Detects and Quantifies Chronic Subdural Hematoma
Continuous Monitoring Platform Detects Infection Risk Across Care Transitions
Image: IntelliCare aims to simplify organizational oversight for governance and provide clinicians with tools intended to reduce workload and burnout (image credit: Shutterstock)

AI-Native EHR Achieves EU Medical Device Certification

InterSystems (Boston, MA, USA) announced that its IntelliCare electronic health record (EHR) solutions have been certified as Class IIa medical devices under the European Union Medical Device Regulation... Read more

Point of Care

view channel
Point-of-Care Viscoelastic Testing System Supports Obstetric Bleeding Management
Portable MRI System Gains CE Mark for Point-of-Care Brain Imaging
AI-Enabled Platform Supports Clinical Decision-Making in Melanoma Detection
Image: Hyperfine’s Swoop platform is a portable, ultra-low-field MRI system that is FDA-cleard for brain imaging in patients of all ages (photo courtesy of Hyperfine)

Portable MRI System Accelerates Emergency Brain Imaging and Triage

Emergency departments frequently face delays accessing conventional magnetic resonance imaging (MRI) for patients with suspected neurological emergencies. Such waits can slow triage, prolong boarding,... Read more

Business

view channel
Artivion Adds FDA-Approved NEXUS System to Aortic Arch Portfolio
Olympus Partnership Aims to Expand Access to Robot-Assisted Endoscopic Therapy
Johnson & Johnson Launches AI-Driven Cardiac Mapping System
Image: Bacharach MJ, Bacharach T. Successful Removal of 20 cm SFA Thrombus With the Pounce Thrombectomy System. Endovascular Today. 2022;21(12 Suppl):S12-13

Endologix Adds FDA-Cleared Peripheral Thrombectomy System

Endologix (Santa Rosa, CA, USA) has acquired the Pounce Thrombectomy System from Surmodics, with the transaction closing on May 18, 2026. The FDA-cleared system is indicated for the non-surgical removal... Read more

HospiMedica

About Us
Advertising Info
Subscription
Client Login
Privacy Policy
Terms of Service
Cookie Policy
Journal Info
Contact Us

Channels

AI
Critical Care
Surgical Techniques
Patient Care
Health IT
Point of Care
Business
Events
Focus
Webinars

Features

Events Product Showcase LinkXpress Whitepapers archive Video Library

Partner Sites

HospiMedica ExpoMedImaging.netLabMedica.com Globetech.net

Archive:

COVID-19

2025
Medica 2024
Medica ARAB HEALTH 2023
Medica ARAB HEALTH 2022

 

MEDICA Arab Health 2021
Medica Arab Health COV 2020
ARAB HEALTH 2019
Medica
Copyright © 2000-2026 Globetech Media. All rights reserved.
MOBILE | FULL SITE