Reimplanting Lab-Grown Patient Cartilage Accelerates Healing After Hip Surgery

By HospiMedica International staff writers
Posted on 26 Aug 2025

Patients undergoing hip surgery for femoral acetabular impingement (FAI) often face persistent pain and joint problems caused by a bony bump called a CAM lesion that grinds against the hip socket. More...

Current procedures involve removing the lesion and discarding its cartilage covering, missing a potential opportunity to aid recovery. Researchers are now exploring whether this cartilage can be repurposed to promote healing after surgery.

Researchers at the University of Missouri (Columbia, MO, USA) collected cartilage removed during hip surgeries and investigated its potential to be used therapeutically. Their work explored whether chondrocytes, or cartilage cells, harvested during surgery could be cultured and grown in the lab. Their approach envisions growing the patient’s own cells for later reimplantation into the hip joint.

Their study demonstrated that these cartilage cells remain viable when cultured, opening new possibilities for regenerative applications. By proving their ability to grow chondrocytes outside the body, the research provides a foundation for exploring their use in clinical settings. The study results were published in the journal Archives of Orthopedic and Trauma Surgery.

This breakthrough could enable surgeons to return lab-grown cartilage to the hip joint, potentially reducing pain and improving recovery times for patients with FAI. In addition to hip surgery, the approach could have broader implications for orthopedic care by rethinking how discarded tissue might instead be used as a resource for repair. Future research will focus on translating these findings into clinical practice through further trials and refinement.


