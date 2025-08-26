Reimplanting Lab-Grown Patient Cartilage Accelerates Healing After Hip Surgery

Expoview channelview channelview channelview channelview channelMedical Imaging AICritical Care Patient CareHealth ITPoint of CareBusiness Events Webinars
- Bee-Stinger-Inspired Microneedle Delivers Drugs, Stimulates Healing and Monitors Wounds
- Blood Markers and ECG Patterns Could Provide Early Warning for Hidden Heart Risks in ICUs
- Multidimensional Diagnostic Approach Identifies Previously Missed At-Risk COPD Patients
- AI Tool Predicts Markers of Alzheimer’s Disease
- New Flexible Material Paves Way for Self-Powered Wearable Sensors
- Diamond-Based Sensor Pinpoints Metastasized Cancer for Surgical Removal
- Minimally Invasive Valve Repair Improves Survival in Elderly AFMR Patients
- Tiny Soft Robots Dissolve Painful Kidney Stones with Targeted Drug Delivery
- Implantable 3D Patch Closes and Repairs Heart Defects
- New Endoscopy Technology Enables Early Detection of Esophageal Cancer
- VR Training Tool Combats Contamination of Portable Medical Equipment
- Portable Biosensor Platform to Reduce Hospital-Acquired Infections
- First-Of-Its-Kind Portable Germicidal Light Technology Disinfects High-Touch Clinical Surfaces in Seconds
- Surgical Capacity Optimization Solution Helps Hospitals Boost OR Utilization
- Game-Changing Innovation in Surgical Instrument Sterilization Significantly Improves OR Throughput
- Medtronic Partners with Corsano to Expand Acute Care & Monitoring Portfolio in Europe
- Expanded Collaboration to Transform OR Technology Through AI and Automation
- Becton Dickinson to Spin Out Biosciences and Diagnostic Solutions Business
- Boston Scientific Acquires Medical Device Company SoniVie
- 2026 World Hospital Congress to be Held in Seoul
Expoview channelview channelview channelview channelview channelMedical Imaging AICritical Care Patient CareHealth ITPoint of CareBusiness Events Webinars Advertise with Us
- Bee-Stinger-Inspired Microneedle Delivers Drugs, Stimulates Healing and Monitors Wounds
- Blood Markers and ECG Patterns Could Provide Early Warning for Hidden Heart Risks in ICUs
- Multidimensional Diagnostic Approach Identifies Previously Missed At-Risk COPD Patients
- AI Tool Predicts Markers of Alzheimer’s Disease
- New Flexible Material Paves Way for Self-Powered Wearable Sensors
- Diamond-Based Sensor Pinpoints Metastasized Cancer for Surgical Removal
- Minimally Invasive Valve Repair Improves Survival in Elderly AFMR Patients
- Tiny Soft Robots Dissolve Painful Kidney Stones with Targeted Drug Delivery
- Implantable 3D Patch Closes and Repairs Heart Defects
- New Endoscopy Technology Enables Early Detection of Esophageal Cancer
- VR Training Tool Combats Contamination of Portable Medical Equipment
- Portable Biosensor Platform to Reduce Hospital-Acquired Infections
- First-Of-Its-Kind Portable Germicidal Light Technology Disinfects High-Touch Clinical Surfaces in Seconds
- Surgical Capacity Optimization Solution Helps Hospitals Boost OR Utilization
- Game-Changing Innovation in Surgical Instrument Sterilization Significantly Improves OR Throughput
- Medtronic Partners with Corsano to Expand Acute Care & Monitoring Portfolio in Europe
- Expanded Collaboration to Transform OR Technology Through AI and Automation
- Becton Dickinson to Spin Out Biosciences and Diagnostic Solutions Business
- Boston Scientific Acquires Medical Device Company SoniVie
- 2026 World Hospital Congress to be Held in Seoul