World's First Transcatheter Smart Implant Monitors and Treats Congestion in Heart Failure

By HospiMedica International staff writers
Posted on 03 Oct 2025

Heart failure is one of the leading causes of hospitalization worldwide, with millions of patients requiring ongoing treatment to manage congestion. More...

Current therapies often involve tracking remotely measured pressures and continuously adjusting medications, which improves outcomes but is challenging to scale across such a large patient population. Clinicians face the constant difficulty of managing fluid buildup, which can lead to worsening symptoms and hospital readmissions. Now, a new implantable system is capable of directly monitoring and treating this congestion in real time.

Relief Cardiovascular (Costa Mesa, CA, USA) has developed the Relief System, the world’s first transcatheter smart implant designed to combine hemodynamic monitoring with adaptive therapy for heart failure patients. The device features a pressure-guided active valve implanted in the vena cava, dynamically reducing cardiac preload and enhancing renal vein flow when needed. By integrating both monitoring and therapy in one implant, the system introduces a new paradigm: personalized, data-driven decongestion through a single device.

The first-in-human feasibility procedures were carried out to evaluate the safety of the system in patients who received the implant. In the study, patients were discharged home with their devices, which automatically synced with the cloud each night, allowing clinicians to remotely track progress and therapeutic impact.

Early findings have demonstrated the implant’s ability to remotely measure cardiac preload and meaningfully reduce both preload and renal afterload when activated. The procedures achieved immediate, tunable hemodynamic effects, confirming the potential of the device as a next-generation treatment. The successful study represents the first step toward validating data-driven therapeutic implants for heart failure care.

The Relief System could transform heart failure management by offering a scalable solution for millions of patients. By enabling direct congestion control, the implant reduces reliance on manual medication adjustments and has the potential to lower hospital readmissions. The company plans to build on these results with larger studies to further validate the technology and expand its application globally.

“Achieving first-in-human use is a major milestone for Relief Cardiovascular and a testament to the strength of our clinical and engineering teams,” said Alex Cooper, Chief Executive Officer of Relief Cardiovascular. “Seeing the immediate, tunable hemodynamic effect in our treated patients strengthens our conviction that data-driven therapeutic implants represent the future of heart failure treatment. These procedures mark the beginning of that future.”

