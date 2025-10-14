We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. To learn more, click here. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Cookie Policy.

Features Partner Sites Information LinkXpress hp
Sign In
Register Free
Advertise with Us
Latest Issue
Latest Issue
GLOBETECH PUBLISHING LLC

Download Mobile App




Superior Orthopedic Implants Combat Infections and Quicken Healing After Surgery

By HospiMedica International staff writers
Posted on 14 Oct 2025

Implant-associated infections remain one of the biggest challenges in orthopedic surgery, leading to device failure, prolonged recovery, and increased antibiotic resistance. More...

Conventional implant materials often rely on antibiotics for infection control, but their effects are short-lived and limited in scope. To address these issues, researchers have now developed a new material that resists microbial growth while enhancing bone regeneration, offering a long-lasting solution for patients undergoing major orthopedic procedures.

Researchers at Flinders University (Bedford Park, Australia) have created a next-generation orthopedic implant material using a 3D bioceramic scaffold embedded with silver-gallium (Ag-Ga) liquid metal nanoparticles. This pioneering design combines infection prevention with superior bone compatibility. The study, published in Advanced Functional Materials, demonstrates how the new liquid metal nanocomposite provides a dual-function biomaterial that supports both antimicrobial protection and bone regeneration.

The innovative scaffold integrates Ag-Ga nanoparticles into hydroxyapatite, forming a seamless, bioactive structure that differs fundamentally from traditional antibiotic-loaded materials. Instead of a rapid “burst” release, it offers sustained, localized antimicrobial activity while promoting healthy tissue integration. Laboratory results confirmed that the scaffold effectively reduces bacterial colonization and enhances bone healing in physiologically relevant models.

Testing showed the material’s antibacterial effects against major pathogens, including Staphylococcus aureus, methicillin-resistant S. aureus (MRSA), and Pseudomonas aeruginosa. The combination of gallium’s ion-mediated antimicrobial action and silver’s bactericidal properties provides broad-spectrum protection without antibiotics. Additionally, its high biocompatibility supports faster bone recovery, addressing two major surgical challenges simultaneously—implant infection and poor healing.

The new scaffold platform could be applied in multiple clinical settings, from bone void fillers for infected fractures and spinal fusions to next-generation bone cements and 3D-printed implants for craniofacial or tumor-related reconstruction. Researchers are also exploring its use in infection-prone environments, such as diabetic foot and oncology-related bone loss. The technology opens the door to durable, antibiotic-free orthopedic implants with global relevance.

“This innovation helps to create a new generation of bone repair materials that can prevent infection without relying on antibiotics, while also enhancing tissue integration and healing,” said senior co-author Flinders University Professor Krasimir Vasilev.

Related Links:
Flinders University


Visit expo >
Gold Member
SARS‑CoV‑2/Flu A/Flu B/RSV Sample-To-Answer Test
SARS‑CoV‑2/Flu A/Flu B/RSV Cartridge (CE-IVD)
Antipsychotic TDM Assays
Saladax Antipsychotic Assays
Half Apron
Demi
Head Rest
Medifa 61114_3
Read the full article by registering today, it's FREE! It's Free!
Register now for FREE to HospiMedica.com and get access to news and events that shape the world of Hospital Medicine.
  • Free digital version edition of HospiMedica International sent by email on regular basis
  • Free print version of HospiMedica International magazine (available only outside USA and Canada).
  • Free and unlimited access to back issues of HospiMedica International in digital format
  • Free HospiMedica International Newsletter sent every week containing the latest news
  • Free breaking news sent via email
  • Free access to Events Calendar
  • Free access to LinkXpress new product services
  • REGISTRATION IS FREE AND EASY!
Click here to Register








Latest Surgical Techniques News

Channels

Critical Care

view channel
Faster Lymph Flow Predicts Better Response to Diuretics in Acute Heart Failure
New Global Recommendations Aim to End Deaths from Postpartum Hemorrhage
New Guidance to Improve Diagnosis and Management of Heart Failure During Pregnancy...
Image: The study identified genetic modifications that make “natural killer” cells more effective at destroying cancer cells (Photo courtesy of NIAID)

Engineered “Natural Killer” Cells Could Help Fight Cancer

Cancer immunotherapy has made major strides with engineered immune cells designed to destroy tumors, but challenges remain in making these treatments faster, safer, and more broadly available.... Read more

Patient Care

view channel
VR Training Tool Combats Contamination of Portable Medical Equipment
Portable Biosensor Platform to Reduce Hospital-Acquired Infections
First-Of-Its-Kind Portable Germicidal Light Technology Disinfects High-Touch Cli...
Image: The revolutionary automatic IV-Line flushing device set for launch in the EU and US in 2026 (Photo courtesy of Droplet IV)

Revolutionary Automatic IV-Line Flushing Device to Enhance Infusion Care

More than 80% of in-hospital patients receive intravenous (IV) therapy. Every dose of IV medicine delivered in a small volume (<250 mL) infusion bag should be followed by subsequent flushing to ensure... Read more

Health IT

view channel
Smartwatches Could Detect Congestive Heart Failure
Versatile Smart Patch Combines Health Monitoring and Drug Delivery
Image: A wearable sweat sensor based on the core–shell nanoparticle technology (Photo courtesy of Caltech)

Printable Molecule-Selective Nanoparticles Enable Mass Production of Wearable Biosensors

The future of medicine is likely to focus on the personalization of healthcare—understanding exactly what an individual requires and delivering the appropriate combination of nutrients, metabolites, and... Read more

Business

view channel
B. Braun Acquires Digital Microsurgery Company True Digital Surgery
CMEF 2025 to Promote Holistic and High-Quality Development of Medical and Health...
Bayer and Broad Institute Extend Research Collaboration to Develop New Cardiovas...
Image: The collaboration will integrate Masimo’s innovations into Philips’ multi-parameter monitoring platforms (Photo courtesy of Royal Philips)

Philips and Masimo Partner to Advance Patient Monitoring Measurement Technologies

Royal Philips (Amsterdam, Netherlands) and Masimo (Irvine, California, USA) have renewed their multi-year strategic collaboration, combining Philips’ expertise in patient monitoring with Masimo’s noninvasive... Read more

HospiMedica

About Us
Advertising Info
Subscription
Client Login
Privacy Policy
Terms of Service
Cookie Policy
Journal Info
Contact Us

Channels

AI
Critical Care
Surgical Techniques
Patient Care
Health IT
Point of Care
Business
Events
Focus
Webinars

Features

Events Product Showcase LinkXpress Whitepapers archive Video Library

Partner Sites

HospiMedica ExpoMedImaging.netLabMedica.com Globetech.net

Archive:

COVID-19

2024
Medica ARAB HEALTH 2023
Medica ARAB HEALTH 2022
MEDICA Arab Health

 

2021
Medica Arab Health COV 2020
ARAB HEALTH 2019
Medica ECR ARAB HEALTH
Copyright © 2000-2025 Globetech Media. All rights reserved.
MOBILE | FULL SITE