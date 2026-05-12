Robotic Surgical System Enables Gastric Bypass in Space-Constrained Operating Rooms

By HospiMedica International staff writers
Posted on 12 May 2026

Obesity affects more than two in five U. More...

S. adults, and surgical interventions remain a durable option when lifestyle and medications fall short. Roux-en-Y gastric bypass is technically demanding, often spanning multiple abdominal quadrants and requiring diverse tasks that many teams now perform robotically. Hospitals also face operating-room space constraints that can complicate robotic access. A new robotic system now demonstrates early clinical performance for Roux‑en‑Y gastric bypass and feasibility in space‑constrained operating rooms.

Johnson & Johnson reported results from the first clinical study of the investigational OTTAVA Robotic Surgical System, a prospective, multicenter evaluation of safety and performance in Roux‑en‑Y gastric bypass. In a 30‑patient cohort, the study met its primary safety and performance endpoints through 30 days, and all procedures were completed robotically on OTTAVA without conversion to a non‑robotic approach. Average weight loss by 30 days after surgery was 30 pounds, and the abstract was presented at the 2026 American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) Annual Meeting in San Antonio .

OTTAVA is designed as a multi‑specialty soft‑tissue surgery robot that incorporates four robotic arms into a standard‑size surgical table, removing the need for a separate boom or carts. In the clinical evaluation, the system was installed and used across operating rooms (ORs) at six U.S. hospitals ranging from approximately 243 to 694 square feet. At five of the six sites, procedures occurred in ORs not previously used for robotic surgery, including rooms historically considered challenging for robotics.

Clinical data from this study, together with preclinical testing, were submitted to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) to support a De Novo classification application targeting an indication that spans multiple upper‑abdominal general surgery procedures, including gastric bypass, gastric sleeve, small bowel resection, and hiatal hernia repair. The Safety and Performance of the OTTAVA Robotic System: A Prospective Multi‑Center Evaluation (FORTE) Study (NCT06709261) is a single‑arm, open‑label trial across six U.S. sites assessing safety and performance through 30 days after Roux‑en‑Y gastric bypass. The system remains under development and is not authorized to be marketed or sold in any market.

“The data show encouraging evidence regarding the safety and performance of the OTTAVA™ Robotic Surgical System in Roux-en-Y gastric bypass procedures,” said Erik Wilson, M.D., Chief of Minimally Invasive and Elective General Surgery, UTHealth Houston, Director of Bariatric Surgery, Memorial Hermann-Texas Medical Center, and lead investigator for the clinical study. “Continued innovation in bariatric surgery is important to patient care, and I am pleased to present these initial clinical results.”


AI Model Uses Eye Imaging to Identify Risk of Major Systemic Diseases
AI Platform Interprets Real-Time Wearable Data for Parkinson’s Management
Algorithm Identifies Cardiac Arrest Hotspots to Guide AED Placement
Image: Representation of how FaceAge might be calculated from a photo of a patient. The patient in this photo is AI-generated (photo couresy of Mass General Brigham)

Facial Image Analysis Tracks Biological Aging, Predicts Cancer Outcomes

Biological aging is the progressive loss of physiological function that may diverge from chronological age. In cancer care, clinicians need simple tools that reflect dynamic changes in patient resilience... Read more

Reduced-Intensity Transplant Regimen Expands Donor Access in Sickle Cell Disease
AI-Enhanced ECG Screens for Heart Failure Risk in Resource-Limited Settings
Battery-Free ECG Patch Enables Continuous Arrhythmia Monitoring
Image: AI-powered AK+ Guard hyperkalemia detection software uses Lead-I ECG data to alert patients and clinicians of moderate to severe episodes of hyperkalemia (photo courtesy of AccurKardia)

Single-Lead AI ECG Tool Detects Moderate-to-Severe Hyperkalemia Outside Clinic

Hyperkalemia can escalate quickly and is commonly monitored through laboratory blood draws, leaving risk between clinic visits. Clinicians need timely, accessible tools to identify moderate to severe elevations... Read more

Revolutionary Automatic IV-Line Flushing Device to Enhance Infusion Care
VR Training Tool Combats Contamination of Portable Medical Equipment
Portable Biosensor Platform to Reduce Hospital-Acquired Infections
Image: Wearable sleep data can help clinicians personalize pulmonary rehabilitation plans (photo credit 123RF)

Wearable Sleep Data Predict Adherence to Pulmonary Rehabilitation

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a long-term lung disorder that makes breathing difficult and often disturbs sleep, reducing energy for daily activities. Limited engagement in pulmonary... Read more

AI System Detects and Quantifies Chronic Subdural Hematoma
Continuous Monitoring Platform Detects Infection Risk Across Care Transitions
Automated System Classifies and Tracks Cardiogenic Shock Across Hospital Setting...
Image: A new in-hospital screening method identifies previously unrecognized cognitive impairment and dementia among admitted patients (photo credit: Adobe Stock)

EHR-Integrated Screening Workflow Detects Cognitive Impairment at Admission

Cognitive impairment involves difficulties with thinking, learning, memory, and decision-making, and is more common in older adults. In U.S. hospitals, more than 40% of admitted older adults have dementia,... Read more

Portable MRI System Gains CE Mark for Point-of-Care Brain Imaging
AI-Enabled Platform Supports Clinical Decision-Making in Melanoma Detection
Image: The HemoSonics Quantra Hemostasis System provides comprehensive blood analysis, delivering rapid, real-time coagulation insights at the point of need. Quantra is the first and only cartridge-based, FDA-cleared viscoelastic testing (VET) platform for obstetrics. (Photo courtesy of HemoSonics)

Point-of-Care Viscoelastic Testing System Supports Obstetric Bleeding Management

HemoSonics (Durham, NC, USA) announced on May 5, 2026 that the company's Quantra Hemostasis System for Obstetric Procedures won Silver in the 2026 Edison Awards in the Women’s Health and Reproductive Innovations... Read more

Johnson & Johnson Launches AI-Driven Cardiac Mapping System
Proximie Advances AI-Driven Intelligent Operating Rooms with NVIDIA Collaboratio...
GE HealthCare, DeepHealth Expand AI Breast Imaging Collaboration
Image: Under the agreement, robot-assisted technologies developed by EndoRobotics will be distributed worldwide as part of the Olympus EndoTherapy portfolio (Photo courtesy of EndoRobotics Co., Ltd)

Olympus Partnership Aims to Expand Access to Robot-Assisted Endoscopic Therapy

Olympus has signed an exclusive global distribution agreement with EndoRobotics Co., Ltd., under which robot-assisted technologies developed by EndoRobotics will be distributed worldwide as part of the... Read more

