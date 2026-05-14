New Endoscopic Device Offers Minimally Invasive Approach to Obesity Management

By HospiMedica International staff writers
Posted on 14 May 2026

Obesity is increasing worldwide, and many patients face a gap between lifestyle interventions, pharmacotherapy, and bariatric surgery. More...

Endoscopic approaches are emerging as additional treatment options for weight management. A newly launched device now offers gastric mucosal ablation for endoscopic obesity therapy and will be the focus of hands-on training and a dedicated symposium.

Erbe Elektromedizin GmbH has introduced MOVIVA, a hybrid instrument designed for gastric mucosal ablation in endoscopic obesity therapy. The system will be a central feature of the company’s activities at ESGE Days 2026 in Milan, where clinicians can evaluate the technology during dedicated hands-on sessions and an on-site symposium. The launch coincides with the company’s 175th anniversary year.

MOVIVA is engineered to target hunger signaling at its source in the gastric fundus, a primary site of ghrelin production. The device combines two functions in a single instrument: injection of a submucosal fluid cushion to protect deeper tissue layers from thermal injury, followed by superficial mucosal ablation using argon plasma coagulation. The platform is powered by the moveAPD mode to support broad and consistent ablation.

The device is currently available in CE and CE-related markets. This availability aligns with the product’s presentation at ESGE Days, where attendees can access hands-on training and educational programming. A dedicated session will review early clinical experience and discuss the role of this endoscopic therapy.

Early clinical evidence indicates that fundal gastric mucosal ablation with MOVIVA induces weight loss. In initial studies, gastric mucosal ablation alone achieved 7.7% total body weight loss at six months. When combined with endoscopic sleeve gastroplasty (ESG), early data show further improvements, with up to 24% total body weight loss at 12 months; more than 150 patients have been treated with MOVIVA to date.

“Obesity continues to rise worldwide, and many patients still face a gap between lifestyle interventions, pharmacotherapy, and bariatric surgery. Endoscopic approaches are emerging as additional treatment options. With MOVIVA®, we aim to support physicians in bringing this innovative treatment option into clinical practice and expanding access to minimally invasive obesity therapies,” said Marcus Felstead, Chief Commercial Officer of Erbe.


Image: Representation of how FaceAge might be calculated from a photo of a patient. The patient in this photo is AI-generated (photo couresy of Mass General Brigham)

Facial Image Analysis Tracks Biological Aging, Predicts Cancer Outcomes

Biological aging is the progressive loss of physiological function that may diverge from chronological age. In cancer care, clinicians need simple tools that reflect dynamic changes in patient resilience... Read more

Image: The nasal spray is created using the 'Nano-in-Micron' technology platform. The micron-sized powder is inhaled and travels along the nose-to-brain pathway, bypassing the blood-brain barrier to deliver the drug directly to the brain (Photo courtesy of The University of Hong Kong

New Nasal Spray Enables Prehospital Neuroprotection in Ischemic Stroke

Ischemic stroke, caused by arterial occlusion in the brain, requires time‑critical intervention to limit neuronal loss. Many patients arrive outside the narrow window for thrombolysis or thrombectomy,... Read more

Image: Wearable sleep data can help clinicians personalize pulmonary rehabilitation plans (photo credit 123RF)

Wearable Sleep Data Predict Adherence to Pulmonary Rehabilitation

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a long-term lung disorder that makes breathing difficult and often disturbs sleep, reducing energy for daily activities. Limited engagement in pulmonary... Read more

Image: A new in-hospital screening method identifies previously unrecognized cognitive impairment and dementia among admitted patients (photo credit: Adobe Stock)

EHR-Integrated Screening Workflow Detects Cognitive Impairment at Admission

Cognitive impairment involves difficulties with thinking, learning, memory, and decision-making, and is more common in older adults. In U.S. hospitals, more than 40% of admitted older adults have dementia,... Read more

Image: The HemoSonics Quantra Hemostasis System provides comprehensive blood analysis, delivering rapid, real-time coagulation insights at the point of need. Quantra is the first and only cartridge-based, FDA-cleared viscoelastic testing (VET) platform for obstetrics. (Photo courtesy of HemoSonics)

Point-of-Care Viscoelastic Testing System Supports Obstetric Bleeding Management

HemoSonics (Durham, NC, USA) announced on May 5, 2026 that the company's Quantra Hemostasis System for Obstetric Procedures won Silver in the 2026 Edison Awards in the Women’s Health and Reproductive Innovations... Read more

Image: Under the agreement, robot-assisted technologies developed by EndoRobotics will be distributed worldwide as part of the Olympus EndoTherapy portfolio (Photo courtesy of EndoRobotics Co., Ltd)

Olympus Partnership Aims to Expand Access to Robot-Assisted Endoscopic Therapy

Olympus has signed an exclusive global distribution agreement with EndoRobotics Co., Ltd., under which robot-assisted technologies developed by EndoRobotics will be distributed worldwide as part of the... Read more

