We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. To learn more, click here. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Cookie Policy.

Features Partner Sites Information LinkXpress hp
Sign In
Register Free
Advertise with Us
Latest Issue
Latest Issue

Download Mobile App




Events

more events
28 Jul 2026 - 31 Jul 2026
Meditech International Health Trade Fair
05 Aug 2026 - 07 Aug 2026
Indo Health Care 2026
18 Aug 2026 - 20 Aug 2026
Expo Med – Hospitalar Mexico 2026

Smart Ring Continuously Monitors Glucose and Ketones from Passive Sweat

By HospiMedica International staff writers
Posted on 27 Jul 2026

Most consumer wearables report biophysical metrics and do not capture molecular data from the body. More...

This gap limits continuous insight into biomarkers used to guide health management, including glucose and ketones relevant to diabetes care. Sweat-based sensing often depends on exercise, which is impractical for routine monitoring. To help address this challenge, engineers have developed a smart ring that continuously measures multiple biomarkers from passive finger sweat.

Engineers at the University of California San Diego introduced a fully integrated biomarker smart ring described as the first device of its kind for daily biochemical monitoring. The system, detailed in Nature Communications, can track up to four biomarkers simultaneously from a menu that includes glucose, ketones, vitamin C, uric acid, lactate and alcohol. The ring sends data wirelessly to a smartphone application for real-time visualization.

The ring passively draws minute amounts of sweat from the fingertip using an osmotic hydrogel that creates a pressure gradient at the skin surface. Collected fluid flows through an internal fluidic channel to an electrochemical sensor array that quantifies analytes. Repeated measurements generate subject-specific calibration factors that convert current responses into concentration values, enabling individualized trend analysis.

The prototype integrates low-power electronics and a flexible zinc–silver oxide rechargeable battery that supports up to 12 hours of operation per charge. The printed circuit board fits within a footprint smaller than a U.S. quarter, and the outer shell is produced with 3D‑printed polymer. The device architecture places the sensor array, sweat extraction component and fluidic channel on one half of the ring, with the battery and electronics on the other.

In trials with healthy volunteers and individuals with type 1 diabetes, the ring’s glucose measurements closely tracked values from commercial continuous glucose monitors, while ketone readings mirrored those from commercial blood meters. Monitoring multiple biomarkers at once is presented as a way to broaden real-time health assessment, with potential utility for diabetes management and nutrition tracking. The approach does not require exercise or other exertion to generate sweat, supporting use during everyday activities.

“Commercial rings only provide biophysical information, but they lack molecular information about biochemical markers that offers deeper insights about an individual’s health status,” said Tamoghna Saha, a postdoctoral researcher in Wang’s lab.

“A ring capturing dynamic molecular information in real time would be extremely useful for making informed decisions regarding health, diet and lifestyle. For example, the ring’s ability to track both glucose and ketone continuously and simultaneously would greatly benefit optimal insulin dosing for the management of diabetes,” said Joseph Wang, professor in the Aiiso Yufeng Li Family Department of Chemical and Nano Engineering at the UC San Diego Jacobs School of Engineering.

Related Links
UC San Diego Jacobs School of Engineering.


Visit expo >
Gold Member
STI Test
Vivalytic Sexually Transmitted Infection (STI) Array
Biochip Array Technology
Evidence MultiSTAT Drugs of Abuse Urine Multiplex Panel
Surgical System
Stealth AXiS
Patient Monitoring System
AlarmSense
Read the full article by registering today, it's FREE! It's Free!
Register now for FREE to HospiMedica.com and get access to news and events that shape the world of Hospital Medicine.
  • Free digital version edition of HospiMedica International sent by email on regular basis
  • Free print version of HospiMedica International magazine (available only outside USA and Canada).
  • Free and unlimited access to back issues of HospiMedica International in digital format
  • Free HospiMedica International Newsletter sent every week containing the latest news
  • Free breaking news sent via email
  • Free access to Events Calendar
  • Free access to LinkXpress new product services
  • REGISTRATION IS FREE AND EASY!
Click here to Register








Latest Critical Care News

Channels

Artificial Intelligence

view channel
AI Tool Predicts Chronic Kidney Disease Risk in Diabetes
AI Trends Report Guides Responsible, Effective Healthcare Deployment
Privacy-Preserving AI Protects Sensitive Information in ECG Data
Image: Prospera Spinal Cord Stimulation System (Photo courtesy of BIOTRONIK)

New AI Tool Identifies Support Needs in Spinal Cord Stimulation

Chronic pain patients implanted with spinal cord stimulation systems often need timely therapy adjustments and education between clinic visits. Detecting subtle changes in behavior or device use that precede... Read more

Surgical Techniques

view channel
Navigation-Compatible Instruments Improve Precision in Lumbar Facet Fusion
Reusable Pulse Oximetry Sensor Improves Accuracy Across Skin Tones
Implantable Neural Interface Undergoes First Real-World Surgical Validation
Image: The Momentis Surgical Anovo® Surgical System, a flexible robotic surgery platform designed to support natural orifice, single-port, and multiport minimally invasive procedures. The FDA has cleared the system\'s multiport configuration, making it the first robotic platform capable of supporting all three surgical access approaches on a single system (Photo courtesy of Momentis Surgical)

Single Robotic Platform Supports Three Minimally Invasive Approaches

Robotic-assisted minimally invasive surgery spans natural orifice, single-port, and multiport access, yet hospitals have often needed separate systems to support these techniques. Conventional platforms... Read more

Patient Care

view channel
Wearable Sleep Data Predict Adherence to Pulmonary Rehabilitation
Revolutionary Automatic IV-Line Flushing Device to Enhance Infusion Care
VR Training Tool Combats Contamination of Portable Medical Equipment
Image: The AI tool presents radiation treatment options through personalized scripts and illustrations before the first consultation, helping prepare patients for decision-making and reduce stress (image credit: Adobe Stock)

AI Avatar Doctor Improves Patient Understanding Before Radiotherapy

Radiation oncology consultations require patients to grasp complex concepts quickly, yet anxiety and information overload often undermine understanding and informed consent. Poor comprehension can also... Read more

Health IT

view channel
Weekly Remote Symptom Monitoring Improves Symptom Control in Advanced Cancer
Digital Heart Model Supports Targeted Ablation in Atrial Fibrillation
AI Framework Helps Clinicians Create Trustworthy Risk Prediction Tools
Image Credit: Adobe Stock

Smartwatch Monitoring Identifies Abnormal Vital Signs Before Routine Checks

Post-surgical inpatients often undergo frequent vital signs checks that interrupt rest and require substantial nursing time. Intermittent manual observations can also delay recognition of early physiological... Read more

Point of Care

view channel
Handheld Ultrasound Expands Point-of-Care Imaging Access in Brazil
AI Dermatology Platform Targets Early Detection of Non-Melanoma Skin Cancer
Handheld AI Device for Point-of-Care Skin Lesion Assessment Receives CE Mark
Image: ClearFit AI, a Brain Ultrasound Interface (BUI). (Photo courtesy of Longeviti Neuro Solutions)

New Brain Ultrasound Platform Enables Bedside Postoperative Imaging

Transporting postoperative patients for CT or MRI can create operational burdens, delays, and disruptions in care. Bedside visualization may help reduce transport demands, lower radiation exposure, and... Read more

Business

view channel
Danaher Completes Acquisition of Masimo to Expand Patient Monitoring Capabilitie...
Endologix Adds FDA-Cleared Peripheral Thrombectomy System
Artivion Adds FDA-Approved NEXUS System to Aortic Arch Portfolio
Image: The collaboration will begin with a focus on multiple sclerosis, integrating NeuroQuant MS quantitative MRI analysis directly into Viz.ai’s care coordination workflow (Photo courtesy of Cortechs.ai)

AI Care Platform Adds Quantitative MRI Analysis for Multiple Sclerosis

Neurodegenerative diseases such as multiple sclerosis require timely identification and coordinated, long-term management. As health systems seek consistent decision-making at scale, quantitative neuroimaging... Read more

HospiMedica

About Us
Advertising Info
Subscription
Client Login
Privacy Policy
Terms of Service
Cookie Policy
Journal Info
Contact Us

Channels

AI
Critical Care
Surgical Techniques
Patient Care
Health IT
Point of Care
Business
Events
Focus
Webinars

Features

Events Product Showcase LinkXpress Whitepapers archive Video Library

Partner Sites

HospiMedica ExpoMedImaging.netLabMedica.com Globetech.net

Archive:

COVID-19

2025
Medica 2024
Medica ARAB HEALTH 2023
Medica ARAB HEALTH 2022

 

MEDICA Arab Health 2021
Medica Arab Health COV 2020
ARAB HEALTH 2019
Medica
Copyright © 2000-2026 Globetech Media. All rights reserved.
MOBILE | FULL SITE