16 Apr 2026 - 18 Apr 2026
Expomed Eurasia 2026
22 Apr 2026 - 24 Apr 2026
26th MEDEXPO Africa 2026
26 Apr 2026 - 30 Apr 2026
ECIO 2026 – European Congress on Interventional Oncology

AI Platform Interprets Real-Time Wearable Data for Parkinson’s Management

By HospiMedica International staff writers
Posted on 14 Apr 2026

Parkinson’s disease presents fluctuating motor and non-motor symptoms that complicate day-to-day self-management and clinical decision-making. More...

Care teams require timely, longitudinal insight into medication effects and symptom variability to optimize treatment plans between visits. Digital tools that translate continuous wearable signals into actionable guidance can reduce ambiguity for patients and clinicians. A new system has launched that applies AI to real-time patient data to deliver context-aware support and symptom tracking for Parkinson’s disease.

StrivePD Guardian from Rune Labs is a personalized AI companion designed to provide always-on support for people with Parkinson’s disease. Powered by Anthropic’s Claude and built on Rune Labs’ proprietary longitudinal dataset encompassing millions of hours of wearable data and U.S. Food and Drug Administration (FDA)-cleared symptom algorithms, the system continuously analyzes real-time inputs. It delivers timely, context-aware guidance related to symptoms, medications, daily experiences, and care goals for patients, caregivers, and physicians.

Unlike general-purpose tools, the platform uses an agentic architecture tailored to Parkinson’s disease. Each message is automatically routed in real time to a specialized, domain-trained assistant drawing on curated medical‑grade content, removing the need for users to navigate menus or select tools. Its coordinated agents provide education about medication use and dynamics; interpret symptom trends and fluctuations from wearable and user‑reported inputs, including fall‑risk levels; support habits, routines, and goal setting; enable reflective journaling; and convert raw wearable data into clear summaries and insights.

StrivePD Guardian applies adaptive intelligence to become more helpful over time, learning from wearable‑derived symptom data, medication logs, chats, journal entries, and user-defined goals. The resulting continuously updated patient profile is intended to offer personalized support without adding burden to patients or care teams. Safety features include cautious, supportive language and urgent symptom guidance that directs individuals to contact a clinician or seek emergency care when necessary. These safeguards are described as aligning with established care pathways and oversight frameworks to help clinicians and payers integrate the technology.

The system is now available, with patients able to download StrivePD Guardian from the App Store and existing StrivePD users able to upgrade within the app. Access to artificial intelligence chat features may vary by plan. Providers can offer StrivePD Guardian through partner programs to support ongoing monitoring, engagement, and care coordination.

“People with Parkinson’s live with symptoms that change hour-to-hour. StrivePD Guardian provides support in those moments, translating continuous symptom changes into clearer understanding, better management, and more productive clinical visits," said Amy Franzen, CEO of Rune Labs.

Related Links
Rune Labs


AI Tool Estimates CPAP Effect on Cardiovascular Risk in Sleep Apnea
Wearable AI Tool Predicts Hospitalization Risk in Heart Failure
Real-Time Imaging Guides CPR to Improve Perfusion
Image: Schematic diagram of a wireless blood pressure monitoring platform (AI-Generated Image). Credit: The Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

Low-Frequency Wireless Sensor Monitors Arterial Stiffening and Blood Pressure

Arteriosclerosis, the hardening or narrowing of blood vessels, complicates hemodynamic assessment and heightens cardiovascular risk. Continuous, noninvasive tracking of arterial stiffness and pressure... Read more

MRI-Guided Ultrasound Ablation Shows Faster Recovery Than Prostatectomy
New Spinal Fixation System Eliminates Rods to Streamline Surgery
Endovascular Stent Graft Enables Minimally Invasive Aortic Arch Repair
Image: The AAT XR spine surgical table is designed to support safe and efficient patient maneuvering during complex spine procedures (photo courtesy of Baxter International)

Spine Surgical Table and Smart Stretcher Streamline Positioning and Transfers

Spine procedures often require manual patient rotation and complex positioning that add time and physical strain for operating room teams. Emergency and procedural areas also face frequent transfers and... Read more

Revolutionary Automatic IV-Line Flushing Device to Enhance Infusion Care
VR Training Tool Combats Contamination of Portable Medical Equipment
Portable Biosensor Platform to Reduce Hospital-Acquired Infections
Image: Wearable sleep data can help clinicians personalize pulmonary rehabilitation plans (photo credit 123RF)

Wearable Sleep Data Predict Adherence to Pulmonary Rehabilitation

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a long-term lung disorder that makes breathing difficult and often disturbs sleep, reducing energy for daily activities. Limited engagement in pulmonary... Read more

Voice-Driven AI System Enables Structured GI Procedure Documentation
EMR-Based Tool Predicts Graft Failure After Kidney Transplant
Printable Molecule-Selective Nanoparticles Enable Mass Production of Wearable Bi...
Photo courtesy of Adobe Stock

Automated System Classifies and Tracks Cardiogenic Shock Across Hospital Settings

Cardiogenic shock remains a difficult, time-sensitive emergency, with delayed identification driving poor outcomes and persistently high mortality. Many cases go undocumented even at advanced stages, hindering... Read more

AI-Enabled Platform Supports Clinical Decision-Making in Melanoma Detection
Image: Hyperfine’s Swoop platform is a portable, ultra-low-field MRI system that is FDA-cleard for brain imaging in patients of all ages (photo courtesy of Hyperfine)

Portable MRI System Gains CE Mark for Point-of-Care Brain Imaging

Rapid neurological assessment in emergency and critical care often hinges on timely brain imaging, yet access to MRI at the point of care remains limited. Diffusion-weighted imaging is central to stroke... Read more

GE HealthCare and Medtronic Expand Alliance with Intraoperative Imaging Integrat...
External Liver Assist System Receives FDA RMAT Designation
New Partnership Expands Access to Predictive Tool for Patient Monitoring
Image: A humanoid robot performs a perioperative logistics task, representing the next phase of Physical AI in healthcare operations. (photo courtesy of Lightwheel)

New Partnership Advances Physical AI into Perioperative Workflows

Perioperative operations often span sterile processing, operating rooms, logistics, and equipment coordination across disconnected systems, teams, and data layers, creating coordination challenges.... Read more

