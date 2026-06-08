We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. To learn more, click here. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Cookie Policy.

Features Partner Sites Information LinkXpress hp
Sign In
Register Free
Advertise with Us
Latest Issue
Latest Issue

Download Mobile App




CE-Marked Ultrasonic Shears Streamline Breast and Thyroid Surgery

By HospiMedica International staff writers
Posted on 08 Jun 2026

Thyroid and breast surgeries are often performed in confined anatomical spaces near critical structures, making precise dissection and controlled thermal management essential. More...

As the global disease burden rises, with GLOBOCAN 2022 estimating 2.3 million new breast cancer cases and about 821,000 thyroid cancer cases, operative demand and workflow pressures continue to grow. A new plug-and-play ultrasonic shears device is now designed to streamline open procedures while supporting reliable vessel sealing up to 5 mm.

Reach Surgical, the surgical solutions division of Genesis MedTech, has received CE Mark approval for SOUND REACH Swift, an ultrasonic shears system designed for open procedures, including breast and thyroid surgeries. The single-unit instrument is intended for use in anatomically constrained fields and near critical structures where consistent energy delivery and thermal control are priorities. It is designed for open surgical workflows that benefit from efficient hemostasis and fewer instrument changes.

The technology integrates a customized, lightweight power transducer with a fine curved-tip blade in a plug-and-play design. This configuration enables efficient, consistent ultrasonic energy delivery to support reliable coagulation for vessels up to 5 mm and precise dissection in confined anatomy. By eliminating conventional handpiece assembly as well as separate handpiece management and sterilization, the device simplifies preoperative preparation.

Additional design elements include a forceps-style format based on familiar open-surgery instruments, allowing tissue grasping, dissection, and coagulation with a single device. The compact, lightweight build is intended to improve hand maneuverability and help reduce surgeon fatigue during longer procedures. These attributes are aimed at workflow efficiency in thyroid and breast operations performed in tight spaces where controlled energy delivery and effective thermal management are essential.

SOUND REACH Swift also expands Reach Surgical’s energy portfolio into open surgery by complementing the company’s ultrasonic and advanced bipolar technologies available on the ENER REACH OP9 platform, which supports both energy modalities within a single system. 

Related Links
Genesis MedTech


Visit expo >
Gold Member
SARS‑CoV‑2/Flu A/Flu B/RSV Sample-To-Answer Test
SARS‑CoV‑2/Flu A/Flu B/RSV Cartridge (CE-IVD)
Gold Member
Handheld Blood Glucose Analyzer
STAT-Site
Patient Preoperative Skin Preparation
BD ChloraPrep
Medical Adhesive
MED 5570U
Read the full article by registering today, it's FREE! It's Free!
Register now for FREE to HospiMedica.com and get access to news and events that shape the world of Hospital Medicine.
  • Free digital version edition of HospiMedica International sent by email on regular basis
  • Free print version of HospiMedica International magazine (available only outside USA and Canada).
  • Free and unlimited access to back issues of HospiMedica International in digital format
  • Free HospiMedica International Newsletter sent every week containing the latest news
  • Free breaking news sent via email
  • Free access to Events Calendar
  • Free access to LinkXpress new product services
  • REGISTRATION IS FREE AND EASY!
Click here to Register








Latest Surgical Techniques News

Channels

Artificial Intelligence

view channel
AI Tool Predicts Unplanned Care and Symptom Burden in Cancer Survivors
Automated Phone Speech Test Identifies Alzheimer’s Pathology for Prescreening
FDA-Cleared AI System Detects Sepsis Earlier and Reduces Mortality
Image: Coredio’s CPSE is a a software-as-a-medical-device platform designed for use with consumer smartwatches and standard blood pressure cuffs in clinical and home settings under physician supervision (Photo courtesy of Coredio)

AI Platform Supports Noninvasive Remote Hemodynamic Monitoring in Heart Failure

Heart failure remains a leading cause of hospitalization in adults over 65, affecting more than 6.7 million people in the U.S. Clinicians often lose visibility into hemodynamic deterioration once patients... Read more

Critical Care

view channel
New Practice Guidance Supports Prostatic Artery Embolization for BPH Symptoms
Bedside CSF Monitor Detects Early Infection in Fluid Drains
Wearable Ultrasound Patch Noninvasively Paces Heart to Stabilize Arrhythmias
Image: The approach analyzes fingertip pulse waves captured by a smartphone camera to assess cardiac rhythm (image credit: 123RF)

Smartphone Heart Rhythm App Reduces Unnecessary Cardioversion Procedures

Atrial fibrillation, an irregular and often rapid heart rhythm, is the most common arrhythmia in adults. Elective electrical cardioversion is frequently canceled on the day of treatment when patients revert... Read more

Patient Care

view channel
Wearable Sleep Data Predict Adherence to Pulmonary Rehabilitation
Revolutionary Automatic IV-Line Flushing Device to Enhance Infusion Care
VR Training Tool Combats Contamination of Portable Medical Equipment
Image: The AI tool presents radiation treatment options through personalized scripts and illustrations before the first consultation, helping prepare patients for decision-making and reduce stress (image credit: Adobe Stock)

AI Avatar Doctor Improves Patient Understanding Before Radiotherapy

Radiation oncology consultations require patients to grasp complex concepts quickly, yet anxiety and information overload often undermine understanding and informed consent. Poor comprehension can also... Read more

Health IT

view channel
EHR-Integrated Screening Workflow Detects Cognitive Impairment at Admission
AI System Detects and Quantifies Chronic Subdural Hematoma
Continuous Monitoring Platform Detects Infection Risk Across Care Transitions
Image: IntelliCare aims to simplify organizational oversight for governance and provide clinicians with tools intended to reduce workload and burnout (image credit: Shutterstock)

AI-Native EHR Achieves EU Medical Device Certification

InterSystems (Boston, MA, USA) announced that its IntelliCare electronic health record (EHR) solutions have been certified as Class IIa medical devices under the European Union Medical Device Regulation... Read more

Point of Care

view channel
Point-of-Care Viscoelastic Testing System Supports Obstetric Bleeding Management
Portable MRI System Gains CE Mark for Point-of-Care Brain Imaging
AI-Enabled Platform Supports Clinical Decision-Making in Melanoma Detection
Image: Hyperfine’s Swoop platform is a portable, ultra-low-field MRI system that is FDA-cleard for brain imaging in patients of all ages (photo courtesy of Hyperfine)

Portable MRI System Accelerates Emergency Brain Imaging and Triage

Emergency departments frequently face delays accessing conventional magnetic resonance imaging (MRI) for patients with suspected neurological emergencies. Such waits can slow triage, prolong boarding,... Read more

Business

view channel
Artivion Adds FDA-Approved NEXUS System to Aortic Arch Portfolio
Olympus Partnership Aims to Expand Access to Robot-Assisted Endoscopic Therapy
Johnson & Johnson Launches AI-Driven Cardiac Mapping System
Image: Bacharach MJ, Bacharach T. Successful Removal of 20 cm SFA Thrombus With the Pounce Thrombectomy System. Endovascular Today. 2022;21(12 Suppl):S12-13

Endologix Adds FDA-Cleared Peripheral Thrombectomy System

Endologix (Santa Rosa, CA, USA) has acquired the Pounce Thrombectomy System from Surmodics, with the transaction closing on May 18, 2026. The FDA-cleared system is indicated for the non-surgical removal... Read more

HospiMedica

About Us
Advertising Info
Subscription
Client Login
Privacy Policy
Terms of Service
Cookie Policy
Journal Info
Contact Us

Channels

AI
Critical Care
Surgical Techniques
Patient Care
Health IT
Point of Care
Business
Events
Focus
Webinars

Features

Events Product Showcase LinkXpress Whitepapers archive Video Library

Partner Sites

HospiMedica ExpoMedImaging.netLabMedica.com Globetech.net

Archive:

COVID-19

2025
Medica 2024
Medica ARAB HEALTH 2023
Medica ARAB HEALTH 2022

 

MEDICA Arab Health 2021
Medica Arab Health COV 2020
ARAB HEALTH 2019
Medica
Copyright © 2000-2026 Globetech Media. All rights reserved.
MOBILE | FULL SITE