GE HealthCare and Medtronic Expand Alliance with Intraoperative Imaging Integration

By HospiMedica International staff writers
Posted on 13 Apr 2026

GE HealthCare has introduced a digital integration between the bkActiv intraoperative ultrasound (iUS) system and Medtronic’s Stealth AXiS surgical navigation system. More...

The integration is now commercially available to provide real-time advanced imaging during cranial procedures and to complement surgical planning and navigation workflows. It extends the companies’ existing strategic alliance focused on accelerating next-generation technology innovation across the enterprise.

With the integration, neurosurgeons can incorporate bkActiv as a plug-and-play real-time visualization solution during procedures on the Stealth AXiS system without disrupting established workflows. Live iUS images are supplied to the navigation platform and can be viewed alongside preoperative MRI or computed tomography images to help assess anatomy changes such as brain shift.

bkActiv supports neurosurgical visualization through an image-mirror function on the scanner’s glass user interface, sensitive color Doppler, and specialized algorithms that promote uniform image resolution and detail. Fully immersible transducers enable easy sterilization, with single-use needle guides available. A Transducer Smart Button allows one-press freeze, store, and print functions, and a sterilizable remote control lets the surgeon operate the scanner from the sterile field.

The Stealth AXiS surgical navigation system was recently cleared by the U.S. Food and Drug Administration for cranial procedures in the United States. The platform brings planning, navigation, and robotics together into a single integrated solution intended to deliver real-time insight in the operating room. The combined workflow is designed to support surgical precision and clinical confidence.

The companies plan to debut the integration at the American Association of Neurological Surgeons (AANS) Annual Scientific Meeting, May 1-4, 2026, in San Antonio, Texas. By delivering live iUS images into the navigation environment, the workflow is intended to aid assessment of intraoperative anatomy, including brain shift. The approach aims to complement existing planning and navigation steps without procedural disruption.

“Real-time visualization is critical for cranial surgical teams to assess anatomy, navigate changes, and make critical decisions in the surgical suite,” said Heidi Seerden, General Manager, Surgical Innovations, GE HealthCare. “We are proud to build on our long-time collaboration with Medtronic to bring together bkActiv with the Stealth AXiS surgical navigation system in a way that supports our shared goals of supporting surgical precision and clinician confidence.”


Artificial Intelligence

AI Analysis of Pericardial Fat Refines Long-Term Heart Disease Risk
Machine Learning Approach Enhances Liver Cancer Risk Stratification
New AI Approach Monitors Brain Health Using Passive Wearable Data
Image: The algorithm uses geospatial clustering of past cardiac arrests to identify hotspots and guide AED placement within 200 meters to reduce retrieval distance for bystanders (photo credit: 123RF)

Algorithm Identifies Cardiac Arrest Hotspots to Guide AED Placement

Out-of-hospital sudden cardiac arrest is common and usually fatal, and survival depends on rapid defibrillation. Many communities deploy automated external defibrillators without precise guidance, which... Read more

Critical Care

Real-Time Imaging Guides CPR to Improve Perfusion
AI Tool Predicts Post-Therapy Barrett’s Esophagus Recurrence
New Technology Turns Earbuds into Sensors for Cardiac Function Tracking
Image: The method uses data streams commonly available on consumer wearables, including heart rate, physical activity, and oxygen saturation (photo courtesy of 123RF)
Wearable AI Tool Predicts Hospitalization Risk in Heart Failure

Heart failure, a condition in which the heart cannot pump enough blood to meet the body’s needs, is a leading driver of unplanned hospital use. Clinicians often lack continuous insight into symptom changes... Read more

Surgical Techniques

Dynamic Pressure Overlay Reduces Perioperative Pressure Injuries
Pulsed Field Ablation System Streamlines Atrial Fibrillation Procedures
Single-Use System Enables Minimally Invasive Decompression for Lumbar Spinal Ste...
Image: The NEXUS System is a bimodular construct designed to mimic ascending aorta and arch anatomy (photo courtesy of Endospan)

Endovascular Stent Graft Enables Minimally Invasive Aortic Arch Repair

Open repair of aortic arch disease is complex and carries substantial risk for patients with significant comorbidities. Many individuals are not candidates for surgery, and endovascular options for this... Read more

Patient Care

Revolutionary Automatic IV-Line Flushing Device to Enhance Infusion Care
VR Training Tool Combats Contamination of Portable Medical Equipment
Portable Biosensor Platform to Reduce Hospital-Acquired Infections
Image: Wearable sleep data can help clinicians personalize pulmonary rehabilitation plans (photo credit 123RF)

Wearable Sleep Data Predict Adherence to Pulmonary Rehabilitation

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a long-term lung disorder that makes breathing difficult and often disturbs sleep, reducing energy for daily activities. Limited engagement in pulmonary... Read more

Health IT

Voice-Driven AI System Enables Structured GI Procedure Documentation
EMR-Based Tool Predicts Graft Failure After Kidney Transplant
Printable Molecule-Selective Nanoparticles Enable Mass Production of Wearable Bi...
Photo courtesy of Adobe Stock

Automated System Classifies and Tracks Cardiogenic Shock Across Hospital Settings

Cardiogenic shock remains a difficult, time-sensitive emergency, with delayed identification driving poor outcomes and persistently high mortality. Many cases go undocumented even at advanced stages, hindering... Read more

Point of Care

AI-Enabled Platform Supports Clinical Decision-Making in Melanoma Detection
Image: Hyperfine’s Swoop platform is a portable, ultra-low-field MRI system that is FDA-cleard for brain imaging in patients of all ages (photo courtesy of Hyperfine)

Portable MRI System Gains CE Mark for Point-of-Care Brain Imaging

Rapid neurological assessment in emergency and critical care often hinges on timely brain imaging, yet access to MRI at the point of care remains limited. Diffusion-weighted imaging is central to stroke... Read more

