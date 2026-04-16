We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. To learn more, click here. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Cookie Policy.

Features Partner Sites Information LinkXpress hp
Sign In
Register Free
Advertise with Us
Latest Issue
Latest Issue

Download Mobile App




Portable AI Device Enables Low-Cost Screening for Anterior Eye Diseases

By HospiMedica International staff writers
Posted on 16 Apr 2026

Anterior-segment eye diseases, including cataract, keratoconus, and angle‑closure glaucoma risk, are major drivers of preventable vision loss. More...

Angle‑closure events can cause sudden, profound loss of sight, yet many people are not screened until late. Access is limited because clinic‑based instruments are expensive, bulky, and difficult to deploy in community settings. To help address this challenge, researchers have developed a portable, artificial intelligence‑powered scanning slit‑light device designed to deliver low‑cost anterior‑segment screening closer to everyday life.

Developed at Tohoku University’s (Sendai, Japan) Graduate School of Medicine, the handheld system captures a short scanning‑slit video of the eye’s anterior segment and analyzes it directly on the device. Its lightweight artificial intelligence model, LWBNA‑unet, segments important ocular structures and supports screening‑oriented disease classification. The on‑device approach improves portability, privacy, and real‑world usability, enabling assessment in pharmacies, care homes, hospitals, and remote eye‑screening camps.

The platform provides quantitative measurements alongside qualitative evaluation of abnormalities. It directly visualizes clinically important features such as the cornea, iris, lens, ocular surface, pigment variations, and capsular changes, which can be difficult to appreciate with grayscale anterior‑segment optical coherence tomography. Designed as an ultra‑low‑cost alternative to machines that can cost tens of millions of yen, the system produced reliable results with strong agreement to anterior‑segment optical coherence tomography.

From a single scanning‑slit video, the device supports screening for cataract, angle‑closure glaucoma risk, keratoconus, corneal opacity, lens dislocation, and iris abnormalities. The researchers determined it is sufficient for screening‑oriented assessment across these anterior‑segment conditions. The findings were reported in Scientific Reports on March 17, 2026, underscoring a practical path to broaden community access to eye screening.

“It is in a patient's best interests to undergo regular check-ups, but this isn't always easy. The instruments needed to conduct these exams are expensive, bulky, and largely confined to clinical settings. Patients in rural areas or with low mobility may not be able to access these vital screening tools - leaving them in the dark,” said Toru Nakazawa, Professor, Graduate School of Medicine, Tohoku University.

Visit expo >
Gold Member
SARS‑CoV‑2/Flu A/Flu B/RSV Sample-To-Answer Test
SARS‑CoV‑2/Flu A/Flu B/RSV Cartridge (CE-IVD)
Gold Member
12-Channel ECG
CM1200B
New
Immobilization System
Cranial 4Pi Immobilization
New
Medical Examination & Procedure Light
Vega 80
Read the full article by registering today, it's FREE! It's Free!
Register now for FREE to HospiMedica.com and get access to news and events that shape the world of Hospital Medicine.
  • Free digital version edition of HospiMedica International sent by email on regular basis
  • Free print version of HospiMedica International magazine (available only outside USA and Canada).
  • Free and unlimited access to back issues of HospiMedica International in digital format
  • Free HospiMedica International Newsletter sent every week containing the latest news
  • Free breaking news sent via email
  • Free access to Events Calendar
  • Free access to LinkXpress new product services
  • REGISTRATION IS FREE AND EASY!
Click here to Register








HospiMedica

About Us
Advertising Info
Subscription
Client Login
Privacy Policy
Terms of Service
Cookie Policy
Journal Info
Contact Us

Channels

AI
Critical Care
Surgical Techniques
Patient Care
Health IT
Point of Care
Business
Events
Focus
Webinars

Features

Events Product Showcase LinkXpress Whitepapers archive Video Library

Partner Sites

HospiMedica ExpoMedImaging.netLabMedica.com Globetech.net

Archive:

COVID-19

2025
Medica 2024
Medica ARAB HEALTH 2023
Medica ARAB HEALTH 2022

 

MEDICA Arab Health 2021
Medica Arab Health COV 2020
ARAB HEALTH 2019
Medica
Copyright © 2000-2026 Globetech Media. All rights reserved.
MOBILE | FULL SITE